Как заплатить налоги, если не пришло уведомление или в нём есть ошибки

Ежегодная рассылка налоговых уведомлений для оплаты налогов на землю, транспорт и имущество за 2021 год в Алтайском крае завершена. Всего направили 1,2 млн уведомлений. Из них 416 тысяч выгрузили в «Личные кабинеты», остальные доставили «Почтой России».

Если вы не получили уведомление, можно сообщить об этом через «Личный кабинет налогоплательщика», с помощью интернет-сервиса сайта ФНС России или посетить ближайший офис МФЦ или инспекцию.

Отметим, что налоговая служба не высылает уведомления, если сумма к оплате менее 100 рублей. Плательщики получат их в последующих налоговых периодах.

Также налоговая не оповещает тех, у которых на момент формирования уведомлений была переплата по одному из четырёх налогов: НДФЛ, транспортному, земельному или налогу на имущество физлиц. Если она превысила сумму начислений, её автоматически зачли в счёт уплаты налогов.

Если вы не согласны с начислениями, их можно пересчитать самостоятельно с помощью калькуляторов на сайте ФНС России: для земельного налога и налога на имущество, а также для транспортного налога.

Если в налоговом уведомлении указана неактуальная или некорректная информация об объекте имущества, периоде владения им, адресе или о самом владельце, то для её проверки нужно обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

— через «Личный кабинет налогоплательщика». В него можно войти по логину и паролю портала «Госуслуги»;

— через сервис ФНС России;

— обратившись в ближайшую налоговую лично.

Если есть основания для перерасчёта налога, инспекция не позднее чем через 30 дней пересмотрит начисленную сумму. Пользователи «Личного кабинета» увидят ответ в сервисе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.