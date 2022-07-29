Жителям Алтайского края рекомендовали ревакцинироваться от COVID-19 в ближайшие две недели

Жителям Алтайского края стоит вакцинироваться или ревакцинироваться в первой половине августа. Как сообщает «Алтайская правда», об этом заявил главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Он подчеркнул, что до ощутимого подъема заболеваемости у жителей края есть примерно две недели.

«Остается последний резервный временной период, когда мы можем поставить вакцину и антитела успеют подняться на защитный уровень», — пояснил Шевченко.

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Здоровье На Алтае закончился «Спутник Лайт». В краевом Минздраве рассказали, чем будут прививать вместо него

Отметим, что в Алтайском крае, как и во многих российских регионах, закончилась вакцина «Спутник Лайт». На это недавно стали жаловаться люди, пришедшие на повторную вакцинацию. Информацию amic.ru подтвердили в региональном Минздраве.

Но в ведомстве подчеркнули, что никакой проблемы нет: ревакцинироваться можно обычным «Спутником V». При этом достаточно всего одного укола вместо двух.