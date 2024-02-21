Об увеличении зарплат и введении дополнительных выплат недавно заявил Владимир Путин

21 февраля 2024, 08:15, ИА Амител

Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru

Доходы российских медиков должны увеличиться весной 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий. По его словам, должны будут увеличиться оклады всех медработников, которые трудятся в регионах. А отдельные категории 1 марта получат еще и существенные выплаты.

О том, у кого и на сколько вырастет зарплата и кто получит новые выплаты, – в материале amic.ru.

1 На сколько у медиков вырастут зарплаты? Конкретного процента повышения нет. Владимир Путин предложил увеличить до 50% окладную часть в структуре заработной платы. Напомним, зарплата медика условно состоит из двух частей: постоянной (окладной) и переменной, которая зависит от дополнительных выплат и премий. По данным "Ъ" , в среднем по стране доля окладной части не превышает 40%. А "Парламентская газета" уточняет, что по всем категориям медработников (врачи, средний и младший персонал) она превышает 55% лишь в пяти регионах. Путин считает, что ситуацию нужно выправлять во всех субъектах РФ. "Регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты", – сказал президент.

2 Сколько повышение составит в рублях? Точно сказать невозможно. Все зависит от должности медика, места его работы и региона, где он трудится. Так что оценить результаты президентского решения можно будет только после того, как медработники получат мартовскую зарплату.

3 Когда российским медикам поднимут оклады? Как следует из поручения президента, оклады российских медиков следует повысить с 1 апреля. Причем повышение должны произвести задним числом, так что деньги медики должны будут получить сразу.

4 Какие медики получат дополнительные выплаты с 1 марта? Это не новые меры поддержки: президент предложил увеличить некоторым категориям выплаты, которые ввели в России в начале 2023 года . Напомним, некоторым медработникам стали ежемесячно доплачивать к зарплате от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. По мнению президента, эти выплаты следует увеличить для медиков, которые трудятся в малых городах с населением от 50 до 100 тысяч человек. Еще больше денег предлагается выплачивать тем, кто работает в поселениях, где живет меньше 50 тысяч человек.