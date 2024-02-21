У кого из медиков и на сколько вырастет зарплата с 1 апреля 2024 года?
Об увеличении зарплат и введении дополнительных выплат недавно заявил Владимир Путин
21 февраля 2024, 08:15, ИА Амител
Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru
Доходы российских медиков должны увеличиться весной 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий. По его словам, должны будут увеличиться оклады всех медработников, которые трудятся в регионах. А отдельные категории 1 марта получат еще и существенные выплаты.
О том, у кого и на сколько вырастет зарплата и кто получит новые выплаты, – в материале amic.ru.
1
На сколько у медиков вырастут зарплаты?
Конкретного процента повышения нет. Владимир Путин предложил увеличить до 50% окладную часть в структуре заработной платы.
Напомним, зарплата медика условно состоит из двух частей: постоянной (окладной) и переменной, которая зависит от дополнительных выплат и премий. По данным "Ъ", в среднем по стране доля окладной части не превышает 40%. А "Парламентская газета" уточняет, что по всем категориям медработников (врачи, средний и младший персонал) она превышает 55% лишь в пяти регионах.
Путин считает, что ситуацию нужно выправлять во всех субъектах РФ.
"Регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты", – сказал президент.
2
Сколько повышение составит в рублях?
Точно сказать невозможно. Все зависит от должности медика, места его работы и региона, где он трудится. Так что оценить результаты президентского решения можно будет только после того, как медработники получат мартовскую зарплату.
3
Когда российским медикам поднимут оклады?
Как следует из поручения президента, оклады российских медиков следует повысить с 1 апреля. Причем повышение должны произвести задним числом, так что деньги медики должны будут получить сразу.
4
Какие медики получат дополнительные выплаты с 1 марта?
Это не новые меры поддержки: президент предложил увеличить некоторым категориям выплаты, которые ввели в России в начале 2023 года. Напомним, некоторым медработникам стали ежемесячно доплачивать к зарплате от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
По мнению президента, эти выплаты следует увеличить для медиков, которые трудятся в малых городах с населением от 50 до 100 тысяч человек. Еще больше денег предлагается выплачивать тем, кто работает в поселениях, где живет меньше 50 тысяч человек.
5
Сколько денег будут дополнительно получать медики из малых городов?
В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи должны будут плюсом к зарплате ежемесячно получать 29 тысяч рублей, а средние медработники – 13 тысяч рублей.
В поселениях, где меньше 50 тысяч человек, врачам предлагают дополнительно выплачивать по 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу – по 30 тысяч рублей каждый месяц.
08:30:14 21-02-2024
лечить лучше будут?
10:56:24 21-02-2024
Гость (08:30:14 21-02-2024) лечить лучше будут?... кто? те, кого не хватает?
08:56:34 21-02-2024
Материальное положение медиков (и не только медиков) повышать надо, но сложившуюся ситуацию со здравоохранением это никак не изменит. Если не вернуть в больницы и поликлиники медицину вместо нынешних "медицинских услуг" и "оптимизации" то ничего не изменится. А мы все продолжаем кровати переставлять.
09:21:25 21-02-2024
Да, да, сейчас специалисты бросят свои места работы в городах и поедут в сёла и посёлки большие деньги зарабатывать)))).
09:28:11 21-02-2024
И как это будет выглядеть? Сейчас человек получает МРОТ или около того, а будет в разы больше? Ну ежели + 50 000? В апреле. Главное, чтобы в марте медики побежали голосовать за кого надо, волосы назад? А главное, там, где меньше 50 тысяч народу, медикам еще осталось где работать-то, или уже все оптимизировали? Под кустом сидючи зарабатывать будут?
09:35:20 21-02-2024
У многих сразу возникает вопрос: как там у Высоцкого "Откуда деньги Зин?" Как нищий край может обеспечить все обещанные выплаты??
14:52:02 21-02-2024
ВВП (09:35:20 21-02-2024) У многих сразу возникает вопрос: как там у Высоцкого "Откуда... Так ли уж наш край нищий? Скорее поборы с края непомерные.
09:36:23 21-02-2024
Оклад у врача с высшей категорией- 8000 р, все остальное - добавки, не зависимые никак от оклада. Вот и считайте на сколько максимально зп вырастет)
10:11:52 21-02-2024
Гость (09:36:23 21-02-2024) Оклад у врача с высшей категорией- 8000 р, все остальное - д... Ставку врача сократят и переведут в фельдшера. Оклад увеличат. Доплаты оставят, но уменьшат. Из двоих специалистов оставят одного и заставят работать больше и быстрее. А не нравиться - куда ты денешься с подводной лодки (из города с населением 50тыс.). Наработанные методы оптимизации.
10:58:16 21-02-2024
Гость (10:11:52 21-02-2024) Ставку врача сократят и переведут в фельдшера. Оклад увелича... вона уже помощники фельдшера учатся, за 2 месяца медиками станут (в медучилище на это 4 года)
10:57:08 21-02-2024
Гость (09:36:23 21-02-2024) Оклад у врача с высшей категорией- 8000 р, все остальное - д... добавят еще 4
16:51:49 21-02-2024
Гость (09:36:23 21-02-2024) Оклад у врача с высшей категорией- 8000 р, все остальное - д... Не может быть, у меня у мед брата 17200 оклад...
20:18:56 23-02-2024
Гость (16:51:49 21-02-2024) Не может быть, у меня у мед брата 17200 оклад... ... Алтайский край оклад врача 9980, кемеровская область оклад врача 16740
09:36:52 21-02-2024
То, что сказал ВВ, мы слышали. А вот что говорит по этому поводу наш МЗ, хотелось бы узнать в других регионах уже конкретно по больницам озвучили повышение окладов от 8 до 50%. Или мимо опять проедут?
10:01:23 21-02-2024
Обычно громогласно говориться: "Добавить врачам по 50 тыс". А по факту не всем, а которые отвечают каким-то критериям, проживающих в отдельных местах и тд и тп. В результате коснётся минимальной части медиков. А при реализации на месте еще сюрпризы выплывут. Так что срок 1 апреля не зря выбрали.
11:58:18 21-02-2024
С 1 апреля вас!!!
12:05:01 21-02-2024
Это приведёт лишь к кратному подорожанию платных услуг, а значит медицина станет лишь ещё более недоступна.
17:12:52 21-02-2024
Две средних по региону двенадцать лет уже ждут. Так что верить таким заявлениям как билету лотерейному. Чего только перед выборами не ляпнешь
19:16:54 21-02-2024
Оклады на 1 процент повысят, наш Минздрав ни на что больше денег не найдет. Проходили уже индексацию зарплат, в Минздраве ответили, вам не положено, вы от тфомса.
12:07:35 22-02-2024
Обещать не значит жениться, где конкретные сроки и прочее?