Россия готова к компромиссам на переговорах, заявил Мединский

Помощник президента РФ также отметил, что у российской делегации "присутствует рабочий настрой"

15 мая 2025, 22:50, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле, прерванного в 2022 году, а также к обсуждению возможных компромиссов. Его цитирует ТАСС.

"Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению", – сказал он.

Мединский также отметил, что у российской стороны "присутствует рабочий настрой", а в состав делегации вошел "руководящий состав всех заинтересованных ведомств".

Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. В Стамбул уже прилетел самолет специального летного отряда "Россия".

От США в качестве посредника на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Ранее Уиткофф заявил, что основными темами переговоров между Москвой и Киевом могут стать вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.

По мнению экспертов, переговоры, скорее всего, ни к чему не приведут, потому что они больше похожи на пиар со стороны Украины, чем на реальный дипломатический процесс.