Россия готова к компромиссам на переговорах, заявил Мединский
Помощник президента РФ также отметил, что у российской делегации "присутствует рабочий настрой"
15 мая 2025, 22:50, ИА Амител
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле, прерванного в 2022 году, а также к обсуждению возможных компромиссов. Его цитирует ТАСС.
"Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению", – сказал он.
Мединский также отметил, что у российской стороны "присутствует рабочий настрой", а в состав делегации вошел "руководящий состав всех заинтересованных ведомств".
Напомним, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры делегаций России и Украины. В Стамбул уже прилетел самолет специального летного отряда "Россия".
От США в качестве посредника на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Ранее Уиткофф заявил, что основными темами переговоров между Москвой и Киевом могут стать вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.
По мнению экспертов, переговоры, скорее всего, ни к чему не приведут, потому что они больше похожи на пиар со стороны Украины, чем на реальный дипломатический процесс.
22:59:02 15-05-2025
Ох, уж эти компромиссы.
00:31:50 16-05-2025
Путин подписал план обороны на 2026-2027гг. О-хо-хо… Значит, ещё 2 года будем обороняться.
05:36:50 16-05-2025
Где переговорщики с Украины Странно.
05:59:56 16-05-2025
- "По мнению экспертов, переговоры, скорее всего, ни к чему не приведут"-------- Значит война будет продолжаться. Как сказал Владимир Владимирович, на Украине для пополнение армии ловят на улицах, как собак, а у нас покрытие потерь, каждый месяц 50-60 тысяч приходят добровольно и мы победим.
09:13:01 17-05-2025
Гость (05:59:56 16-05-2025) - "По мнению экспертов, переговоры, скорее всего, ни к чему ... а куда деваются все? за 3 года по 50-60 тыщ...уже под лям восемьсот получается...где они? поправьте меня, если не прав, но по моему это безумные цифры и результата 0
07:47:02 16-05-2025
План обороны всегда имеет некое обновление и добавление (техника вмф космос антарктида военные стрстегические и ядерные силы отработки уничтожение любых агресий в связи с изминениями технологий и тд ).
А в целом оборона всегда должна быть превыше всего (много генералов было снято после проникновению противника на курском направлении).
12:55:31 16-05-2025
Россия готова к компромиссам --- ну ведь это нехорошая новость, нет?
14:37:36 16-05-2025
Представьте солдаты на операции узнают что воевали за компромиссы...?