Трамп решил не ехать в Турцию на переговоры по Украине

Встреча делегаций из Москвы и Киева должна состояться 15 мая

15 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Дональд Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной 15 мая, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным британского издания, представитель администрации американского лидера сообщил об этом решении Трампа после того, как Владимир Путин объявил состав делегации, в которую сам он не входит.

До этого Трамп не исключал поездки в Стамбул вне утвержденного графика.

11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Москва не исключает, что удастся договориться о реальном перемирии.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет ждать российского лидера в Турции для личной встречи.