Трамп решил не ехать в Турцию на переговоры по Украине
Встреча делегаций из Москвы и Киева должна состояться 15 мая
15 мая 2025, 08:45, ИА Амител
Дональд Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной 15 мая, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По данным британского издания, представитель администрации американского лидера сообщил об этом решении Трампа после того, как Владимир Путин объявил состав делегации, в которую сам он не входит.
До этого Трамп не исключал поездки в Стамбул вне утвержденного графика.
11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Москва не исключает, что удастся договориться о реальном перемирии.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет ждать российского лидера в Турции для личной встречи.
09:04:56 15-05-2025
Очём ему с Мединским разговаривать ?
09:37:09 15-05-2025
Гость (09:04:56 15-05-2025) Очём ему с Мединским разговаривать ?... Трамп так и подумал. И решил не ехать...))
10:15:29 15-05-2025
Гость (09:37:09 15-05-2025) Трамп так и подумал. И решил не ехать...)) ... Да ну нафиг, там Мединский
09:28:10 15-05-2025
троллят обои два.
10:07:27 15-05-2025
На испуг хотели взять,
10:40:09 15-05-2025
Я бы то же не поехал
15:31:14 15-05-2025
Гость (10:40:09 15-05-2025) Я бы то же не поехал... если 100 рублей командировочных и лимит на проживание - я б тоже не поехал.
11:23:53 15-05-2025
Я внимательно просмотрел список переговорщиков, и тоже не поехал.
11:28:08 15-05-2025
Не знаю, как Трамп, а вот из моих знакомых никто на эти переговоры не поехал.
11:43:52 15-05-2025
Трамп не поедет в Стамбул --- ну пусть в Москву едет, все равно не в Стамбуле решаться будет