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Трамп решил не ехать в Турцию на переговоры по Украине

Встреча делегаций из Москвы и Киева должна состояться 15 мая

15 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Дональд Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах между Россией и Украиной 15 мая, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным британского издания, представитель администрации американского лидера сообщил об этом решении Трампа после того, как Владимир Путин объявил состав делегации, в которую сам он не входит.

До этого Трамп не исключал поездки в Стамбул вне утвержденного графика.

11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Москва не исключает, что удастся договориться о реальном перемирии.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что будет ждать российского лидера в Турции для личной встречи.

Политика Дональд Трамп

Комментарии 10

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Гость

09:04:56 15-05-2025

Очём ему с Мединским разговаривать ?

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Гость

09:37:09 15-05-2025

Гость (09:04:56 15-05-2025) Очём ему с Мединским разговаривать ?... Трамп так и подумал. И решил не ехать...))

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Гость

10:15:29 15-05-2025

Гость (09:37:09 15-05-2025) Трамп так и подумал. И решил не ехать...)) ... Да ну нафиг, там Мединский

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Musik

09:28:10 15-05-2025

троллят обои два.

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ППШариков

10:07:27 15-05-2025

На испуг хотели взять,

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Гость

10:40:09 15-05-2025

Я бы то же не поехал

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Musik

15:31:14 15-05-2025

Гость (10:40:09 15-05-2025) Я бы то же не поехал... если 100 рублей командировочных и лимит на проживание - я б тоже не поехал.

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=

11:23:53 15-05-2025

Я внимательно просмотрел список переговорщиков, и тоже не поехал.

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Степочка

11:28:08 15-05-2025

Не знаю, как Трамп, а вот из моих знакомых никто на эти переговоры не поехал.

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Гость

11:43:52 15-05-2025

Трамп не поедет в Стамбул --- ну пусть в Москву едет, все равно не в Стамбуле решаться будет

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