Медведев назвал важнейшие цели спецоперации на Украине
Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжатся до их достижения
28 декабря 2023, 17:28, ИА Амител
Фото: vk.com/dm
Целью спецоперации на Украине в следующем году остается разоружение украинских войск и денацификация. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что важнейшая цель специальной военной операции – смещение "правящего бандеровского режима" в Киеве, и Россия обязательно достигнет ее.
Напомним, что ранее Медведев заявил, что если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, то Россия неизбежно нанесет по ней удар. По его словам, не обязательно, что НАТО в таком случае согласится на коллективный ответ.
18:14:55 28-12-2023
наверной что то не понимаю,как можно делать какие то заявления на следующий год если там будут выборы нового президента,и еще не известно удержится ли этот заявитель в свое кресле после прихода нового главы страны
16:03:58 30-12-2023
гость (18:14:55 28-12-2023) наверной что то не понимаю,как можно делать какие то заявлен... От выборов не изменяются основные задачи и инструкции , законодательство остаётся прежним , всё ровно .
19:04:16 30-12-2023
Гость (16:03:58 30-12-2023) От выборов не изменяются основные задачи и инструкции , зако... а вы думаете,что основные задачи,инструкции и законы проблемно переписать?Вас не наводит на эту мысль недавнее изменение основного закона
18:37:38 30-12-2023
гость (18:14:55 28-12-2023) наверной что то не понимаю,как можно делать какие то заявлен... вы думаете пост главы нашего государства займет Люся Арестович или кто?
18:46:34 30-12-2023
Элен без ребят (18:37:38 30-12-2023) вы думаете пост главы нашего государства займет Люся Арестов... Чеботина же... Кукла такая же.
18:24:11 28-12-2023
Лавров:"Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора". Совсем запутали, кому верить то? Кто из них главнее?
09:38:22 29-12-2023
гость (18:24:11 28-12-2023) Лавров:"Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорил... Так Лавров это говорил в апреле 22, когда переговоры шли. Режим сам от них отказался. Ну это его выбор. Возможно если еще протянут, то граждане Украины будут делать свой выбор на той части, которая от нее останется. Если останется
18:42:22 28-12-2023
Видно как Медведев разоружил хохлов. Как было в начале и что сейчас у хохлов
09:40:19 29-12-2023
Гость (18:42:22 28-12-2023) Видно как Медведев разоружил хохлов. Как было в начале и что... Так Медведев еще не закончил. Он намекал, что даже еще не начинал
11:02:27 29-12-2023
Ещё нальёт и ещё что-нибудь заявит.
10:20:13 30-12-2023
А чем он вааще занимается в кремле? Снег убирает?