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Медведев назвал важнейшие цели спецоперации на Украине

Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжатся до их достижения

28 декабря 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Целью спецоперации на Украине в следующем году остается разоружение украинских войск и денацификация. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что важнейшая цель специальной военной операции – смещение "правящего бандеровского режима" в Киеве, и Россия обязательно достигнет ее.

Напомним, что ранее Медведев заявил, что если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, то Россия неизбежно нанесет по ней удар. По его словам, не обязательно, что НАТО в таком случае согласится на коллективный ответ.

Комментарии 11

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гость

18:14:55 28-12-2023

наверной что то не понимаю,как можно делать какие то заявления на следующий год если там будут выборы нового президента,и еще не известно удержится ли этот заявитель в свое кресле после прихода нового главы страны

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Гость

16:03:58 30-12-2023

гость (18:14:55 28-12-2023) наверной что то не понимаю,как можно делать какие то заявлен... От выборов не изменяются основные задачи и инструкции , законодательство остаётся прежним , всё ровно .

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гость

19:04:16 30-12-2023

Гость (16:03:58 30-12-2023) От выборов не изменяются основные задачи и инструкции , зако... а вы думаете,что основные задачи,инструкции и законы проблемно переписать?Вас не наводит на эту мысль недавнее изменение основного закона

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Элен без ребят

18:37:38 30-12-2023

гость (18:14:55 28-12-2023) наверной что то не понимаю,как можно делать какие то заявлен... вы думаете пост главы нашего государства займет Люся Арестович или кто?

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Гость

18:46:34 30-12-2023

Элен без ребят (18:37:38 30-12-2023) вы думаете пост главы нашего государства займет Люся Арестов... Чеботина же... Кукла такая же.

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гость

18:24:11 28-12-2023

Лавров:"Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора". Совсем запутали, кому верить то? Кто из них главнее?

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Гость

09:38:22 29-12-2023

гость (18:24:11 28-12-2023) Лавров:"Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорил... Так Лавров это говорил в апреле 22, когда переговоры шли. Режим сам от них отказался. Ну это его выбор. Возможно если еще протянут, то граждане Украины будут делать свой выбор на той части, которая от нее останется. Если останется

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Гость

18:42:22 28-12-2023

Видно как Медведев разоружил хохлов. Как было в начале и что сейчас у хохлов

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Гость

09:40:19 29-12-2023

Гость (18:42:22 28-12-2023) Видно как Медведев разоружил хохлов. Как было в начале и что... Так Медведев еще не закончил. Он намекал, что даже еще не начинал

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Гость

11:02:27 29-12-2023

Ещё нальёт и ещё что-нибудь заявит.

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Гость

10:20:13 30-12-2023

А чем он вааще занимается в кремле? Снег убирает?

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