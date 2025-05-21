Мегаразвязку в Барнауле предложили достраивать в несколько смен, чтобы успеть вовремя
Каждая субподрядная организация разработала индивидуальный план-график выполнения работ
21 мая 2025, 17:33, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян предложил сформировать несколько рабочих смен, чтобы достроить в срок развязку в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, сообщает региональный Минтранс.
Строительство планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сообщалось, что сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.Подолян в ходе выездного совещания подчеркнул, что для интенсивности рабочего процесса необходимо организовать работу без выходных и в течение всего светового дня.
"Чтобы завершить строительство развязки в срок, мы обязаны перейти на такой режим работы. Необходимо формировать несколько рабочих смен, обеспечить доставку всех необходимых материалов и техники. Задача стоит сложная, но мы уверены, что сможем сдать объект вовремя и обеспечить безопасность и комфорт передвижения жителей и гостей Барнаула", – отметил министр.
Генподрядчик указал, что уже заключены контракты с субподрядными организациями, которых семь: для выполнения оставшихся работ по устройству тоннеля, пешеходных ограждений, водоотводных сооружений, монтажу освещения и других работ. Все они уже приступили к выполнению своих обязанностей.
В Минтрансе сообщили, что каждая субподрядная организация разработала индивидуальный план-график выполнения работ, исполнение которого будет проверяться каждую неделю.
До конца осени подрядчику предстоит завершить бетонирование тоннеля, укладку асфальтобетонного покрытия на оставшихся участках кольца в ленточном бору, на Змеиногорском тракте и внутри тоннеля, а также произвести монтаж освещения и пешеходных ограждений, установить шумозащитные экраны и очистные сооружения, провести работы по благоустройству территории.
18:36:10 21-05-2025
Как понимаю, строители те же, что и в прошлом году. Только руководить ими будут по-новому.
19:24:01 21-05-2025
Точное время окончания неизвестно. Обстановка сложная. И кто же эти сложности создал?
20:10:05 21-05-2025
Гость (19:24:01 21-05-2025) Точное время окончания неизвестно. Обстановка сложная. И кто... Залповые дожди. Кто же ещё)
19:24:18 21-05-2025
Мегаразвязка? Улыбнуло. Даже до уровня обычной развязки сложно дотянуть, кольцо с туннелем и виадуком.
09:16:27 22-05-2025
Гость (19:24:18 21-05-2025) Мегаразвязка? Улыбнуло. Даже до уровня обычной развязки слож... ну что же Вы, все термины собрали в кучу то?
виадук - транспортное сооружение мостового типа, которое возводят из камня, железобетона или металла на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем.
Здесь обычная двухуровневая развязка с путепроводом и тоннелем
20:40:24 21-05-2025
На кольцах нет светофора и это норма. Здесь без светофора не обойтись. Время покажет.
22:14:35 21-05-2025
так он сейчас планирует ее достроить до декабря 2024 года? или я не так понимаю чтото?
22:15:34 21-05-2025
"До конца осени подрядчику предстоит завершить ...". Прошлый министр тоже самое говорил - к декабрю всё сделаем, но увы ... Обещали схему движения поменять - уж 1,5-2 месяца прошло, а воз и ныне там. Как же вас понять то, товарищи многообещальщики??? Как приходит время нести ответ за проделанную работу, так вы как тараканы разбегаетесь. Как говорил тов. Шойгу, работать надо в четыре смены.
22:41:13 21-05-2025
Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян предложил...
Что то знакомое... Промышленый зам губернатора, перед тем как эту "мегаразвязку" заморозили то же предлагал ускорить, углубить, интенсифицировать...
23:01:32 21-05-2025
Капитан очевидность. Предложил подрядным организациям трехсменную работу, а то что при этом фонд оплаты вырастет учёл?
05:01:25 22-05-2025
Олег (23:01:32 21-05-2025) Капитан очевидность. Предложил подрядным организациям трехсм... ]
Не, не, не. Он не капитан, он генерал. По вашей логике - очевидность
08:50:08 22-05-2025
Такой организации работ Китай позавидует.
09:41:52 22-05-2025
смысл был строить это...эту...развязку, если она упираеться в однополоску? остальные выезды из города по две полосы, недавно делали ремонт, думал, что расширят...по факту, пробки остались, опять бабло "закопали"? и по сути - мега развязка - это в китае, шанхшае, америке, есть в европе1
10:48:18 22-05-2025
Лишь бы дожди/солнце/снег/жара/холод/паводок/засуха/неурожай/клещи/ковид/птичий грипп не помешали....
12:23:31 22-05-2025
ППШариков (10:48:18 22-05-2025) Лишь бы дожди/солнце/снег/жара/холод/паводок/засуха/неурожа... А сглаз и прочая нечисть .. всё не просто.
11:10:31 22-05-2025
Уже недели на стройке наблюдается вялотекущая деятельность 2-3 человек и столько же техники чуть двигаясь - как будто создается видимость работы.
А пробки стали только больше на подъездах к стройке в пиковые часы - поменяйте как обещали то схему движения - ну невозможно уже - люди перебрались жить на дачи и двигаться утром в город что то из нереального.
Почем то что даже публично объявляется в итоге не исполняется - буквы ради букв?
11:29:05 22-05-2025
"Чтобы завершить строительство развязки в срок, мы обязаны перейти на такой режим работы"
а МЫ это кто?
13:01:04 22-05-2025
Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян предложил...
Не, ну а что? Работать круглосуточно, без выходных. А тех кто не хочет так работать или в сроки не уложится, тут же в лес вывести, в просеку. Чисто полицейский подход.
05:17:47 23-05-2025
Обратите внимание - все комментарии в "минусах". ЦУРу дал задание доказать что народу не нравится не то что критика, а даже разговоры про критику?
16:50:34 23-05-2025
Мегаразвязка :))) обычная простая развязка.