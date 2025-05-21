Мегаразвязку в Барнауле предложили достраивать в несколько смен, чтобы успеть вовремя

Каждая субподрядная организация разработала индивидуальный план-график выполнения работ

21 мая 2025, 17:33, ИА Амител

Андрей Подолян проверил ход строительства развязки в Барнауле / Фото: t.me/mintrans22

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян предложил сформировать несколько рабочих смен, чтобы достроить в срок развязку в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, сообщает региональный Минтранс.

Строительство планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик нарушил сроки сдачи, сославшись на аномально сильные и длительные проливные дожди. "Алтайавтодор" расторг контракт с подрядчиком. Сообщалось, что сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.Подолян в ходе выездного совещания подчеркнул, что для интенсивности рабочего процесса необходимо организовать работу без выходных и в течение всего светового дня.

"Чтобы завершить строительство развязки в срок, мы обязаны перейти на такой режим работы. Необходимо формировать несколько рабочих смен, обеспечить доставку всех необходимых материалов и техники. Задача стоит сложная, но мы уверены, что сможем сдать объект вовремя и обеспечить безопасность и комфорт передвижения жителей и гостей Барнаула", – отметил министр.

Андрей Подолян проверил ход строительства развязки в Барнауле / Фото: t.me/mintrans22

Генподрядчик указал, что уже заключены контракты с субподрядными организациями, которых семь: для выполнения оставшихся работ по устройству тоннеля, пешеходных ограждений, водоотводных сооружений, монтажу освещения и других работ. Все они уже приступили к выполнению своих обязанностей.

В Минтрансе сообщили, что каждая субподрядная организация разработала индивидуальный план-график выполнения работ, исполнение которого будет проверяться каждую неделю.

До конца осени подрядчику предстоит завершить бетонирование тоннеля, укладку асфальтобетонного покрытия на оставшихся участках кольца в ленточном бору, на Змеиногорском тракте и внутри тоннеля, а также произвести монтаж освещения и пешеходных ограждений, установить шумозащитные экраны и очистные сооружения, провести работы по благоустройству территории.