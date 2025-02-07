Следователи возбудили дело против компании, которая не достроила развязку в Барнауле
Руководство РСК не платило сотрудникам зарплату на протяжении трех месяцев
07 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
В отношении руководства Региональной строительной компании, которая долго строила и не достроила развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.
По данным ведомства, РСК до декабря прошлого года выступала генеральным подрядчиком строительства транспортной развязки в городе Барнауле. Свыше двух месяцев в период с ноября 2024-го по январь 2025 года 18 сотрудникам предприятия в полном объеме не была выплачена заработная плата. В итоге они подали жалобу.
В настоящее время СК проводит неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на восстановление нарушенных прав граждан.
Московская компания, выигравшая в 2023 году тендер на строительство развязки на Змеиногорском тракте, осталась должна своим поставщикам после расторжения контракта. Также Министерство транспорта требует с подрядчика более 450 миллионов рублей, которые компания получила и не успела освоить в ходе работ.
Напомним, ООО "РСК" приступило к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025-го. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком.
Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле уже собственными силами.
16:59:59 07-02-2025
"Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле уже собственными силами." - не получится, есть объективные технические причины.
И к ноябрю не закончить.
17:30:25 07-02-2025
Олег (16:59:59 07-02-2025) "Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле... Какие? Поведайте несведущим
12:46:23 08-02-2025
Дмитрий (17:30:25 07-02-2025) Какие? Поведайте несведущим... Жажда наживы и отсутствие мозгов
17:37:51 07-02-2025
Худо-бедно, но она строилась. А сейчас?
18:31:03 07-02-2025
Гость (17:37:51 07-02-2025) Худо-бедно, но она строилась. А сейчас? ... Так говорят, директор компании украл деньги и с ними сбежал за границу. Поэтому стройка остановилась. А местные власти расторгли контракт уже по факту прекращения работ. Правда или нет?
23:37:18 07-02-2025
Гость (18:31:03 07-02-2025) Так говорят, директор компании украл деньги и с ними сбежал ... врут
17:44:20 07-02-2025
Хочется увидеть инициаторов этого дорого глупого проекта и кто согласовал все это.
19:19:44 07-02-2025
Гость (17:44:20 07-02-2025) Хочется увидеть инициаторов этого дорого глупого проекта и к... Там было достаточно слегка расширить кольцо да добавить касательно примыкающие к кольцу полосы, чтобы на кольцо заезжали только те, кому налево, а те кто прямо или направо проезжали без заезда на кольцо. И все!
17:52:35 07-02-2025
Прям-таки сами кирки и лопаты в руки возьмут?!
18:23:07 07-02-2025
На самом деле этим уже занимается СК РФ и (на минуточку ФСБ).Видимо будут посадки.А недостроя в городе навалом.
19:36:01 07-02-2025
Похоже на то, что подрядчика решили изощренно кинуть, загнать в долги и т д . И они сами все достроят
23:36:49 07-02-2025
Гость (19:36:01 07-02-2025) Похоже на то, что подрядчика решили изощренно кинуть, загнат... рука руку моет, прячет и даёт, ну и прочее
20:04:02 07-02-2025
А чиновников администрации привлекут.
21:05:16 07-02-2025
Основной виновник срыва работ ЗАКАЗЧИК.
Выбрал ПОДРЯДЧИКА не проверенного по надежности, по производственной базе, по квалификации и опыту сотрудников;
Не контролировал ход работ, не принимал необходимых решений.
Весь 2024 год работы выполнялись кое-как.
21:18:11 09-02-2025
Гость (21:05:16 07-02-2025) Основной виновник срыва работ ЗАКАЗЧИК.Выбрал ПОДРЯДЧИКА... Ты откуда все знаеш строил был там ? Чё малотиш я строил в холод дождь все ребята молодцы жилы рвали ,патом нас кинули уволили деньги досихпор не выплатили все ты знаешь я смотрю
22:06:54 09-02-2025
Гость (21:18:11 09-02-2025) Ты откуда все знаеш строил был там ? Чё малотиш я строил в х... Написал только о том, в чем вина ЗАКАЗЧИКА. Ход работ видели все, кто постоянно проезжал мимо стройки.
21:04:53 10-02-2025
Гость (21:18:11 09-02-2025) Ты откуда все знаеш строил был там ? Чё малотиш я строил в х... "Кинули" вас и Заказчика, и нас горожан. Так кто виноват?