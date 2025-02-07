Следователи возбудили дело против компании, которая не достроила развязку в Барнауле

Руководство РСК не платило сотрудникам зарплату на протяжении трех месяцев

07 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В отношении руководства Региональной строительной компании, которая долго строила и не достроила развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле, возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

По данным ведомства, РСК до декабря прошлого года выступала генеральным подрядчиком строительства транспортной развязки в городе Барнауле. Свыше двух месяцев в период с ноября 2024-го по январь 2025 года 18 сотрудникам предприятия в полном объеме не была выплачена заработная плата. В итоге они подали жалобу.

В настоящее время СК проводит неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на восстановление нарушенных прав граждан.

Московская компания, выигравшая в 2023 году тендер на строительство развязки на Змеиногорском тракте, осталась должна своим поставщикам после расторжения контракта. Также Министерство транспорта требует с подрядчика более 450 миллионов рублей, которые компания получила и не успела освоить в ходе работ.

Напомним, ООО "РСК" приступило к строительству развязки еще в 2023 году. Подрядчик должен был сдать объект в конце 2024-го. По ряду причин запуск перенесли на лето 2025-го. Однако перед новогодними праздниками "Алтайавтодор" в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком.

Саму развязку власти края планируют закончить в июне – июле уже собственными силами.