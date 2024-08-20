Мессенджер "Агент Мail.ru" прекратил работу
Пользователям рекомендовали общаться в других сервисах VK
20 августа 2024, 15:45, ИА Амител
Ноутбук / Источник фото: unsplash.com
Некогда популярный в России мессенджер "Агент Mail.ru" компании VK официально прекратил работу 20 августа, сообщается на сайте сервиса.
До этого VK прекращала поддержку старых версий программы, а в июле рассылала пользователям уведомление о предстоящем закрытии.
Сейчас на сайте "Агента" висит плашка о том, что сервис больше не работает. Вместо него рекомендуют общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace.
В июне 2024 года VK также закрыла мессенджер ICQ.
15:50:45 20-08-2024
А что с почтой?
15:59:22 20-08-2024
Гость (15:50:45 20-08-2024) А что с почтой?... Ничего, а что с ней должно быть? А агент мэйлру закрыли, так как закрыли icq - у них общая кодовая база была.
16:39:55 20-08-2024
Еще бы ВК работу прекратил. Навсегда.
17:19:02 20-08-2024
Гость (16:39:55 20-08-2024) Еще бы ВК работу прекратил. Навсегда. ... Ага😄И вообще бы все соцсети. А заодно смартфоны компьютеры и интернет
18:26:04 20-08-2024
Гость (17:19:02 20-08-2024) Ага😄И вообще бы все соцсети. А заодно смартфоны компьютеры ...
А то тебе кривляться негде?
19:56:17 20-08-2024
Гость (17:19:02 20-08-2024) Ага😄И вообще бы все соцсети. А заодно смартфоны компьютеры ...
Было бы ништяк...
18:21:08 20-08-2024
а им кто-то пользовался??? смехота
18:05:08 21-08-2024
Гость (18:21:08 20-08-2024) а им кто-то пользовался??? смехота...
я раньше да пользовался , это далёкий наверное 2010 год и раньше .. потом перешёл на ватсап. и забыл про него раньше он нужен был когда играл в майле. чтобы была связь .раньше то не было ничего такого . аська да агент))
21:01:07 20-08-2024
Ну наконец-то!
07:04:05 21-08-2024
Удобно было почту контролировать, нафига закрыли дебилы!
00:10:01 22-08-2024
печаль, работала себе на компе. удобно было приход писем контролировать.
04:38:12 06-09-2024
Николай (00:10:01 22-08-2024) печаль, работала себе на компе. удобно было приход писем кон... Надо запретить все эти забугорные штучки