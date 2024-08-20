Мессенджер "Агент Мail.ru" прекратил работу

Пользователям рекомендовали общаться в других сервисах VK

20 августа 2024, 15:45, ИА Амител

Ноутбук / Источник фото: unsplash.com

Некогда популярный в России мессенджер "Агент Mail.ru" компании VK официально прекратил работу 20 августа, сообщается на сайте сервиса.

До этого VK прекращала поддержку старых версий программы, а в июле рассылала пользователям уведомление о предстоящем закрытии.

Сейчас на сайте "Агента" висит плашка о том, что сервис больше не работает. Вместо него рекомендуют общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace.

В июне 2024 года VK также закрыла мессенджер ICQ.