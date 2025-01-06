Дороги местами покроет гололедица

06 января 2025, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Местами до -12 градусов опустится температура в Алтайском крае днем 6 января. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами прогнозируют изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле же столбики термометров покажут -5...-7 градусов. Обойдется также преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен и туман. Дороги местами также покроет гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.