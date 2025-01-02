Вильфанд рассказал, когда появятся надежные прогнозы погоды больше чем на неделю

Текущая дальность точного прогноза составляет семь дней

02 января 2025, 12:25, ИА Амител

Небо / Фото: NOAA / unsplash.com

К началу 2030-х годов метеорологи смогут давать надежные прогнозы погоды на девять дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас точный прогноз возможно сделать не более чем на неделю.

"Дальность прогноза может сдвинуться с семи до девяти дней к началу следующего десятилетия", – сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Для этого нужно увеличить количество спутников, развивать нейросети и модернизировать компьютеры для обработки данных, добавил он.