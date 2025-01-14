Местами до -13 градусов похолодает в Алтайском крае 14 января
Обойдется практически без осадков
14 января 2025, 06:00, ИА Амител
Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае днем 14 января местами по востоку похолодает до -13 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами обещают изморозь, туман. На дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле же столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Преимущественно обойдется без осадков. Дороги местами также скует гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
06:35:17 14-01-2025
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