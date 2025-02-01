Местами до -15 похолодает в Алтайском крае 1 февраля

Ожидается небольшой, местами умеренный снег

01 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Местами по западу Алтайского края похолодает до -10...-15 градусов днем 1 февраля. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -4...-9 градусов. Пойдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -8...-10 градусов. В течение дня ожидается похолодание, небольшой снег. Дороги местами скует сильная гололедица.

Ветер также юго-западный, 2-7 м/с.