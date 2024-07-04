Местами ливни и град. О погоде в Алтайском крае 4 июля

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах прорывы 15-20 м/с

04 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, возможен град. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах прорывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.