Местами ливни и град. О погоде в Алтайском крае 4 июля
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах прорывы 15-20 м/с
04 июля 2024, 06:00, ИА Амител
Молния / Источник фото: unsplash.com
От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 4 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, возможен град. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах прорывы 15-20 м/с.
В Барнауле от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
10:06:31 04-07-2024
А можно на следующий день побликовать информацию о том, в каких местах прогноз погоды сбылся? А то как сказки Венского леса. Ждёшь дождь, на небо смотришь, ждёшь грозу, а небо ясное и жарко.
11:01:29 04-07-2024
Гость (10:06:31 04-07-2024) А можно на следующий день побликовать информацию о том, в ка... А что Вас смущает? Четко же написано: "Местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, возможен град." --- Т.е., учитывая площадь Алтайского края, где-нибудь, "местами", будут дожди и грозы, а "возможно" и град)))
11:05:09 04-07-2024
Гость (11:01:29 04-07-2024) А что Вас смущает? Четко же написано: "Местами кратковременн... вообще ничего не смущает. вчера утром посмотрел прогноз на день по г.Барнаулу в гисметео. на весь день напрогнозировали дождь (пусть и не сильный). вы вчера в Барнауле дождь наблюдали?
10:27:31 04-07-2024
точняк. и закрыть вообще росгидромет.
меньше знаешь - толще пузо.
19:21:43 04-07-2024
Это уже не смешно. По прогнозу, на всю !неделю нарисованы дожди! грозы! даже похолодание на сегодня! Часа в два сегодня было пекло и духота, сейчас чего-то гремит, может всё-таки разродится уже дождем. А ведь люди строят планы, смотря прогнозы. Ни на одном сайте нет правды, включая Гидрометцентр Алтайского края. За что они зарплату получают? Я смотрю погоду по Барнаулу, не по Алтайскому краю.