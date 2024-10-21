Милохин не помогает приемному отцу, который "бомжует" после нападения на дом семьи
Сейчас мужчина вместе с семьей находится "в безопасном месте" вдали от дома
21 октября 2024, 14:14, ИА Амител
Блогер Даня Милохин не оказывает помощь приемному отцу Дмитрию Тюленеву, которому приходится "бомжевать" после нападения хейтеров тиктокера на дом семьи в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Напомним, что в сентябре дом Тюленева попытались поджечь. Вместе с "коктейлем Молотова" во двор кинули записку, в которой блогера предложили отправить на СВО, а "семейку – в ад".
Сейчас мужчина вместе с семьей находится "в безопасном месте" вдали от дома. Однако сам Тюленев признается, что им приходится "бомжевать" по гостиницам и арендованному жилью, в скором времени нужно будет "как-то выживать", так как накопления на исходе. Несмотря на это, мужчина не просит помощи у Милохина, поскольку не хочет его отвлекать от подготовки к новому поединку в Дубае.
Продать дом в Анапе пока не выходит, при том что за месяц цену пришлось снизить с 15 до 11,9 млн рублей. Спроса на объект площадью 300 квадратных метров нет.
14:18:02 21-10-2024
а должен?
15:04:55 21-10-2024
Несанкционированные предъявы! Где "родитель" был, когда необходим был?!
15:07:08 21-10-2024
И вообще странная позиция - кто и откуда взял, что необходима помощь именно от "названного сына"?! "Потребительство" не взращивайте!!!
15:49:44 21-10-2024
А как поживает семья Макаревича - не бомжуют?
Никто не напал ?
22:22:59 21-10-2024
Скромнее надо жить. Мало у кого есть 300 квадратов на семью. Опять же, пока дом продаётся, можно ипотеку взять на какую-нибудь студию))))
14:33:59 23-10-2024
У Тюленева есть родные взрослые дети, пусть помогают это их собственность