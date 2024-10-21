Милохин не помогает приемному отцу, который "бомжует" после нападения на дом семьи

Сейчас мужчина вместе с семьей находится "в безопасном месте" вдали от дома

21 октября 2024, 14:14, ИА Амител

Даня Милохин / Фото: vk.com/danya_milokhinreal

Блогер Даня Милохин не оказывает помощь приемному отцу Дмитрию Тюленеву, которому приходится "бомжевать" после нападения хейтеров тиктокера на дом семьи в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Напомним, что в сентябре дом Тюленева попытались поджечь. Вместе с "коктейлем Молотова" во двор кинули записку, в которой блогера предложили отправить на СВО, а "семейку – в ад".

Сейчас мужчина вместе с семьей находится "в безопасном месте" вдали от дома. Однако сам Тюленев признается, что им приходится "бомжевать" по гостиницам и арендованному жилью, в скором времени нужно будет "как-то выживать", так как накопления на исходе. Несмотря на это, мужчина не просит помощи у Милохина, поскольку не хочет его отвлекать от подготовки к новому поединку в Дубае.

Продать дом в Анапе пока не выходит, при том что за месяц цену пришлось снизить с 15 до 11,9 млн рублей. Спроса на объект площадью 300 квадратных метров нет.