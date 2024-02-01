Минцифры планирует использовать ChatGPT на "Госуслугах"

Запуск запланирован уже в этом году

01 февраля 2024, 18:59, ИА Амител

Логотип сервиса "Госуслуги" / Фото: amic.ru

Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать ChatGPT на "Госуслугах" для консультации пользователей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев на форуме Digital Almaty 2024.

"Получение справочной информации о порядке и заказ госуслуг: с использованием встроенного промышленного ChatGPT, в 2024 году запуск в РФ", – заявил министр.Шадаев подчеркнул, что в ведомстве считают необходимым развивать проактивные услуги, оказываемые без обращения, а консультации на себя должен взять ChatGPT, который мог бы заполнять за человека заявления.

Кроме того, цифровой помощник на портале "Госуслуги" – робот "Макс" – уже обработал свыше 450 млн запросов в режиме диалога. Кол-центры с голосовыми роботами появились уже в половине федеральных агентств и региональных ведомств.