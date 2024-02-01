Минцифры планирует использовать ChatGPT на "Госуслугах"
Запуск запланирован уже в этом году
01 февраля 2024, 18:59, ИА Амител
Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать ChatGPT на "Госуслугах" для консультации пользователей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев на форуме Digital Almaty 2024.
"Получение справочной информации о порядке и заказ госуслуг: с использованием встроенного промышленного ChatGPT, в 2024 году запуск в РФ", – заявил министр.Шадаев подчеркнул, что в ведомстве считают необходимым развивать проактивные услуги, оказываемые без обращения, а консультации на себя должен взять ChatGPT, который мог бы заполнять за человека заявления.
Кроме того, цифровой помощник на портале "Госуслуги" – робот "Макс" – уже обработал свыше 450 млн запросов в режиме диалога. Кол-центры с голосовыми роботами появились уже в половине федеральных агентств и региональных ведомств.
19:18:12 01-02-2024
буржуйский чат гопоты? Может все таки православный GigaChat?
10:44:52 02-02-2024
Гость (19:18:12 01-02-2024) буржуйский чат гопоты? Может все таки православный GigaCh... А православный бы ещё работал как надо, было бы не плохо. Но вот только с другой стороны в нём православного то и нет, сервера китайские, коммуникация корейская, видеочипы американские. А православного в нём только компания что им владеет, и то большой вопрос о её так сказать православии
20:46:31 01-02-2024
Openai об этом то знат?
21:03:45 01-02-2024
ChatGPT американский закрытый сервис, на котором Россия сейчас забанена вообще-то. Министр совсем не ведает что глаголет.
08:35:18 02-02-2024
Гость (21:03:45 01-02-2024) ChatGPT американский закрытый сервис, на котором Россия сейч... это точно. без VPN ChatGPT не запускается
10:42:22 02-02-2024
Гость (08:35:18 02-02-2024) это точно. без VPN ChatGPT не запускается... Так он не нужен на вашем то устройте, он нужен лишь на стороне сервера, а уж себе поверьте они найдут что сделать.