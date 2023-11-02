Минфин США ввел санкции против крупных российских банков

Вместе с ними под ограничения попали компания АФК "Система" и связанные с ними структуры

02 ноября 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минфина.

Также под санкциями оказались "ХКФ Банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Вместе с ними под ограничения попали компания АФК "Система" и связанные с ними структуры.

В общей сложности в новый ограничительный список США включили свыше 190 компаний, в том числе из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии и других стран.