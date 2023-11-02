Минфин США ввел санкции против крупных российских банков
Вместе с ними под ограничения попали компания АФК "Система" и связанные с ними структуры
02 ноября 2023, 22:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Новые санкции США затронули ряд крупных российских банков, включая "Абсолют банк" и "Почта банк". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минфина.
Также под санкциями оказались "ХКФ Банк", "Русский стандарт", "Всероссийский банк развития регионов". Вместе с ними под ограничения попали компания АФК "Система" и связанные с ними структуры.
В общей сложности в новый ограничительный список США включили свыше 190 компаний, в том числе из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии и других стран.
07:09:34 03-11-2023
Не 1,5 года назад, искали их что ли. Или эти банки 1,5 года колебались, чью сторону принять. Получается колебались, а недавно почувствовали, на чью сторону весов чаша склоняется
10:35:44 03-11-2023
Ну, сейчас ждите, наверняка государство "своих не бросит" и поддержит страдающих банкиров... как всегда, вместо поддержки реальной экономики, производства, подкинут деньжат спекулянтам и ростовщикам.
12:47:58 03-11-2023
США не выгодна деятельность Российских банков, центробанк их собственность, и они делают все,что бы ему не мешали перекачивать деньги за океан.