Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП
Марио Баножича госпитализировали
11 ноября 2023, 21:30, ИА Амител
Марио Баножич / Фото: Geofroy Van Der Hasselt / EPA / ТАСС
Министр обороны Хорватии Марио Баножич серьезно пострадал в ДТП на востоке страны, пишет РБК.
Утром 11 ноября чиновник в туманную погоду отправился на охоту, но при обгоне грузовика врезался в фургон, который ехал по встречке.
Баножич получил ушиб головы, травму грудной клетки и перелом ноги. Он госпитализирован в отделение интенсивной терапии, но, по оценкам врачей, его жизнь вне опасности.
Водитель фургона же погиб на месте. Прокуратура начала расследование.
13:33:59 12-11-2023
Смертельно пострадал фургон, который ехал по встречке.