Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП

Марио Баножича госпитализировали

11 ноября 2023, 21:30, ИА Амител

Марио Баножич / Фото: Geofroy Van Der Hasselt / EPA / ТАСС

Министр обороны Хорватии Марио Баножич серьезно пострадал в ДТП на востоке страны, пишет РБК.

Утром 11 ноября чиновник в туманную погоду отправился на охоту, но при обгоне грузовика врезался в фургон, который ехал по встречке.

Баножич получил ушиб головы, травму грудной клетки и перелом ноги. Он госпитализирован в отделение интенсивной терапии, но, по оценкам врачей, его жизнь вне опасности.

Водитель фургона же погиб на месте. Прокуратура начала расследование.