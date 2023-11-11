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Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП

Марио Баножича госпитализировали

11 ноября 2023, 21:30, ИА Амител

Марио Баножич / Фото: Geofroy Van Der Hasselt / EPA / ТАСС
Марио Баножич / Фото: Geofroy Van Der Hasselt / EPA / ТАСС

Министр обороны Хорватии Марио Баножич серьезно пострадал в ДТП на востоке страны, пишет РБК.

Утром 11 ноября чиновник в туманную погоду отправился на охоту, но при обгоне грузовика врезался в фургон, который ехал по встречке.

Баножич получил ушиб головы, травму грудной клетки и перелом ноги. Он госпитализирован в отделение интенсивной терапии, но, по оценкам врачей, его жизнь вне опасности.

Водитель фургона же погиб на месте. Прокуратура начала расследование.

ДТП Происшествия

Комментарии 1

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Бийчанин

13:33:59 12-11-2023

Смертельно пострадал фургон, который ехал по встречке.

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