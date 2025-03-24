Минобороны: Киев продолжает атаковать объекты энергетики РФ вопреки заявлениям Зеленского

Причем Украина атакует и объекты международной инфраструктуры, находящие на территории России

24 марта 2025, 17:30, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Киев продолжает планировать, готовить и осуществлять атаки на объекты энергетики, находящиеся на территории России, вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

"Вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории РФ", – говорится в публикации.

В министерстве рассказали, что 24 марта около двух часов ночи украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Средства ПВО перехватили БПЛА в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры, отметили в МО РФ.

В Минобороны также напомнили, что 19 марта БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в городе Кропоткине Краснодарского края. Причем произошло это через несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин по предложению американского лидера Дональда Трампа дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не отменил команду остановить атаки на украинские объекты энергетики.