Минпросвещения увеличит учебную нагрузку в 10–11‑х классах с 2027 года
По обновленному ФГОС нагрузка составит от 2312 до 2516 часов за два года
19 сентября 2026, 16:19, ИА Амител
С 1 сентября 2027 года в российских школах изменится объем учебной нагрузки для старшеклассников: Минпросвещения установило новый минимум часов для 10–11‑х классов — не менее 2312 часов за два года. Это на 140 часов больше по сравнению с действующими нормативами. Данные следуют из приказа министерства, с которым ознакомился ТАСС.
Новые нормы закреплены в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования, который вступит в силу с указанной даты. Согласно документу, общий объем учебных занятий на одного ученика за два года не должен превышать 2516 часов — это соответствует максимум 37 урокам в неделю в каждом из классов.
Помимо корректировки нагрузки, стандарт вносит изменения и в структуру обучения. Так, старшеклассники смогут изучать все предметы учебного плана на базовом уровне — сейчас предусмотрено обязательное изучение как минимум двух дисциплин на углубленном уровне.
При этом в рамках обновленного ФГОС сохраняется профильная дифференциация: школьникам будут доступны шесть профилей — естественно‑научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально‑экономический и универсальный.
20:34:39 19-09-2026
вот спасибо огромное, спасибо
00:19:47 20-09-2026
37 уроков в неделю, если по 6 уроков на 6 дней, то один день д.б. 7 уроков. Вы там, в минпросвещении, считать и думать умеете? Что можно усвоить на 6 и, тем более, на 7 уроке?
У нас в советской школе 6 уроков были один день в неделю, остальные по 5. Странно, но я помню до сих пор многое из школьной программы, может, благодаря такому расписанию?
Вы детей сразу на 8 часов в школу загоните, чтобы к рабочему дню с этого времени привыкали, вот только здоровья у них ко времени как работать пойдут, уже не останется.
07:45:13 20-09-2026
Кошмар.