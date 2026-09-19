Минпросвещения увеличит учебную нагрузку в 10–11‑х классах с 2027 года

По обновленному ФГОС нагрузка составит от 2312 до 2516 часов за два года

19 сентября 2026, 16:19, ИА Амител

Старшеклассники в школе / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2027 года в российских школах изменится объем учебной нагрузки для старшеклассников: Минпросвещения установило новый минимум часов для 10–11‑х классов — не менее 2312 часов за два года. Это на 140 часов больше по сравнению с действующими нормативами. Данные следуют из приказа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

Новые нормы закреплены в обновленном федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования, который вступит в силу с указанной даты. Согласно документу, общий объем учебных занятий на одного ученика за два года не должен превышать 2516 часов — это соответствует максимум 37 урокам в неделю в каждом из классов.

Помимо корректировки нагрузки, стандарт вносит изменения и в структуру обучения. Так, старшеклассники смогут изучать все предметы учебного плана на базовом уровне — сейчас предусмотрено обязательное изучение как минимум двух дисциплин на углубленном уровне.

При этом в рамках обновленного ФГОС сохраняется профильная дифференциация: школьникам будут доступны шесть профилей — естественно‑научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально‑экономический и универсальный.