Минсоцзащиты поможет старику в Барнауле, живущему в замусоренной квартире без воды

Руководитель регионального ведомства Наталья Оськина поставлена в известность и поручила социальной службе оперативно выехать на место и выяснить все детали ситуации

16 августа 2023, 09:19, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина поставлена известность о ситуации с пенсионером, который живет в замусоренной квартире без еды и воды в Барнауле. Об этом заявили в ведомстве в ответ на публикацию amic.ru.

"Руководитель ведомства поручила оперативно выехать на место мобильной бригаде социальной службы. Детально изучить ситуацию и оказать необходимое социальное сопровождение пожилому человеку", – заявили в министерстве.

Напомним, что о пожилом мужчине, живущем в ужасных условиях, рассказали барнаульцы в социальных сетях. Мужчина 1942 года рождения проживает в доме по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 4а, к. 1. Соседям пенсионер никогда не мешал, но накануне случилась протечка. Они не смогли ее найти и просто перекрыли горячую воду.

Сам мужчина несколько дней лежал без воды и еды, он истощен. Некоторое время за ним ухаживали соседи, которые решили привлечь внимание социальных служб.