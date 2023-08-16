Минсоцзащиты поможет старику в Барнауле, живущему в замусоренной квартире без воды
Руководитель регионального ведомства Наталья Оськина поставлена в известность и поручила социальной службе оперативно выехать на место и выяснить все детали ситуации
16 августа 2023, 09:19, ИА Амител
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина поставлена известность о ситуации с пенсионером, который живет в замусоренной квартире без еды и воды в Барнауле. Об этом заявили в ведомстве в ответ на публикацию amic.ru.
"Руководитель ведомства поручила оперативно выехать на место мобильной бригаде социальной службы. Детально изучить ситуацию и оказать необходимое социальное сопровождение пожилому человеку", – заявили в министерстве.
Напомним, что о пожилом мужчине, живущем в ужасных условиях, рассказали барнаульцы в социальных сетях. Мужчина 1942 года рождения проживает в доме по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 4а, к. 1. Соседям пенсионер никогда не мешал, но накануне случилась протечка. Они не смогли ее найти и просто перекрыли горячую воду.
Сам мужчина несколько дней лежал без воды и еды, он истощен. Некоторое время за ним ухаживали соседи, которые решили привлечь внимание социальных служб.
09:35:14 16-08-2023
ничего е понятно. соседи перекрыли воду а потом давай ухаживать? а мусор откуда взялся?
09:43:27 16-08-2023
Гость (09:35:14 16-08-2023) ничего е понятно. соседи перекрыли воду а потом давай ухажив... Так соседи и натащили)))))))))
10:08:18 16-08-2023
Народ, перестаньте ерничать. Если доживете до 80 вдруг, тогда поймете. Не понятно только, куда смотрели его дети - или в другом городе, или нет их вобще?..
10:38:59 16-08-2023
Деменция и альцгеймер - следствие хронической интоксикации организма токсичной синтетической пищей. Таких сейчас - всё больше. И то ли ещё будет! Впрочем, сейчас массово мрут уже в 40.
11:28:09 16-08-2023
Гость (10:38:59 16-08-2023) Деменция и альцгеймер - следствие хронической интоксикации о... Вот ты веган, а альцгеймер у тебя вовсю, товарисч "толи ишшо будет")
17:55:19 16-08-2023
Гость (10:38:59 16-08-2023) Деменция и альцгеймер - следствие хронической интоксикации о... дурачок?
20:39:06 16-08-2023
Гость (10:38:59 16-08-2023) Деменция и альцгеймер - следствие хронической интоксикации о... Деменция это упрощение дел из-за недомоганий по здоровью , это же не со слабоумием связанно ?
11:13:11 16-08-2023
А где все его родственники? никого нет? или потом объявятся на раздел имущества?
11:27:29 16-08-2023
Гость (11:13:11 16-08-2023) А где все его родственники? никого нет? или потом объявятся ... Родственников нет.
16:07:30 16-08-2023
Квартира большая?... Тогда я его родственник
20:25:53 16-08-2023
1. Есть такие старики, к которым дети не ходят из-за мерзейшего характера самого пенсионера. 2. Без еды и воды . После 80-ти его пенсия нормально прибавилась. На еду точно хватает. 3. Ну, и вода в кране обычно есть всегда. Так что кидайте тапки, сотоварищи, но старик сам причастен к такому положению в своей жизни.
21:51:06 16-08-2023
гость (20:25:53 16-08-2023) 1. Есть такие старики, к которым дети не ходят из-за мерзейш... А может это виной вероятный Мировой ГОЛОД ? Насмотревшись телевизор про голод где-то на планете по каналу "Дискавери" стали появляться первые жертвы плацебо ?