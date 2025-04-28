Ливни, град и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае
Погода резко испортится днем 29 апреля
28 апреля 2025, 14:30, ИА Амител
В Алтайском крае во второй половине дня 29 апреля и ночью 30 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни, град, усиление ветра с порывами более 25 м/с, сообщает региональный Гидрометцентр.
"Днем 29 апреля ожидается +26...+31 градус, по северо-западу +20...+25. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы 17–22 м/с, при грозах местами 25–27 м/с", – говорится в прогнозе.
В Барнауле будет +27...+29 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 18 м/с.
Днем 30 апреля в крае и Барнауле будет уже преимущественно без осадков. Ожидается +10...+15 градусов.
Ранее сообщалось, что после жары на Алтайский край обрушатся грозовые дожди с градом и придет похолодание.
Комментарии 0