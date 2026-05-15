Минюст пополнил список иноагентов
В перечень добавили четырех человек и три организации
15 мая 2026, 22:31, ИА Амител
Минюст РФ добавил в реестр иностранных агентов четверых человек и три организации, пишет "Коммерсант".
По сведениям ведомства, все попавшие в список физлица распространяли недостоверную информацию о решениях властей, а также выступали против действий России на Украине. Кроме того, отмечается, что они сотрудничали с другими иноагентами или организациями, признанными в России нежелательными.
В реестр иноагентов включены:
- поэтесса Елена Фанайлова;
- украинский блогер Денис Казанский;
- социолог Сергей Ерофеев;
- журналист Георгий Биргер;
- сообщество Reforum Space Vilnius;
- информационно-аналитический центр "Башня";
- ассоциация по защите окружающей среды "Охрана природы".
"Башня"* и вильнюсский общественный центр*, по данным ведомства, также занимались распространением недостоверной информации о политике российских властей, выступали против СВО, работали с нежелательными организациями и иноагентами.
"Охрану природы"* обвинили в том, что она "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды препятствовала реализации промышленных и инфраструктурных проектов и оказывала влияние на исполнительную и законодательную власти. Как сказано в заявлении министерства, ассоциация получала поддержку со стороны иностранного источника — какого, не уточняется, — и взаимодействовала с одной из нежелательных организаций.
* Признаны иноагентом
05:48:44 16-05-2026
Канал Ютуб тоже распространяет недостойную информацию. Когда Ютуб внесут в списки и заблокируют?! А то включаешь VPN и смотришь ютуб, тьфу.
08:50:39 16-05-2026
Гость (05:48:44 16-05-2026) Канал Ютуб тоже распространяет недостойную информацию. Когд...
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