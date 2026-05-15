Минюст пополнил список иноагентов

В перечень добавили четырех человек и три организации

15 мая 2026, 22:31, ИА Амител

Минюст / Фото: vk.com/minjust_ru

Минюст РФ добавил в реестр иностранных агентов четверых человек и три организации, пишет "Коммерсант".

По сведениям ведомства, все попавшие в список физлица распространяли недостоверную информацию о решениях властей, а также выступали против действий России на Украине. Кроме того, отмечается, что они сотрудничали с другими иноагентами или организациями, признанными в России нежелательными.

В реестр иноагентов включены:

поэтесса Елена Фанайлова;

украинский блогер Денис Казанский;

социолог Сергей Ерофеев;

журналист Георгий Биргер;

сообщество Reforum Space Vilnius;

информационно-аналитический центр "Башня";

ассоциация по защите окружающей среды "Охрана природы".

"Башня"* и вильнюсский общественный центр*, по данным ведомства, также занимались распространением недостоверной информации о политике российских властей, выступали против СВО, работали с нежелательными организациями и иноагентами.

"Охрану природы"* обвинили в том, что она "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды препятствовала реализации промышленных и инфраструктурных проектов и оказывала влияние на исполнительную и законодательную власти. Как сказано в заявлении министерства, ассоциация получала поддержку со стороны иностранного источника — какого, не уточняется, — и взаимодействовала с одной из нежелательных организаций.

* Признаны иноагентом