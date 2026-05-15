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Минюст пополнил список иноагентов

В перечень добавили четырех человек и три организации

15 мая 2026, 22:31, ИА Амител

Минюст / Фото: vk.com/minjust_ru
Минюст / Фото: vk.com/minjust_ru

Минюст РФ добавил в реестр иностранных агентов четверых человек и три организации, пишет "Коммерсант".

По сведениям ведомства, все попавшие в список физлица распространяли недостоверную информацию о решениях властей, а также выступали против действий России на Украине. Кроме того, отмечается, что они сотрудничали с другими иноагентами или организациями, признанными в России нежелательными.

В реестр иноагентов включены:

  • поэтесса Елена Фанайлова;
  • украинский блогер Денис Казанский;
  • социолог Сергей Ерофеев;
  • журналист Георгий Биргер;
  • сообщество Reforum Space Vilnius;
  • информационно-аналитический центр "Башня";
  • ассоциация по защите окружающей среды "Охрана природы".

"Башня"* и вильнюсский общественный центр*, по данным ведомства, также занимались распространением недостоверной информации о политике российских властей, выступали против СВО, работали с нежелательными организациями и иноагентами.

"Охрану природы"* обвинили в том, что она "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды препятствовала реализации промышленных и инфраструктурных проектов и оказывала влияние на исполнительную и законодательную власти. Как сказано в заявлении министерства, ассоциация получала поддержку со стороны иностранного источника — какого, не уточняется, — и взаимодействовала с одной из нежелательных организаций.

* Признаны иноагентом

Россия иноагенты
       

Комментарии 5

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Гость

05:48:44 16-05-2026

Канал Ютуб тоже распространяет недостойную информацию. Когда Ютуб внесут в списки и заблокируют?! А то включаешь VPN и смотришь ютуб, тьфу.

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Гость

08:50:39 16-05-2026

Гость (05:48:44 16-05-2026) Канал Ютуб тоже распространяет недостойную информацию. Когд...
Отключи себе Интернет. Смотри ТВ 1 канал. Там только правду говорят и ничего, кроме правды.

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Гость

09:54:51 16-05-2026

Прочла заголовок и решила что именно минюст внесли

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Гость

21:14:52 16-05-2026

Как узнать хороших людей и сообщества

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Гость

00:15:35 18-05-2026

Клоунада какая-то...

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