YouTube-канал Дудя* признали в Белоруссии экстремистским

Ранее минский суд признал экстремистским его интервью с комиком Славой Комиссаренко

01 мая 2026, 10:23, ИА Амител

Фото: соцсети Юрия Дудя*

Суд в Витебске признал экстремистским YouTube-канал "вДудь" журналиста Юрия Дудя*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства информации Белоруссии.

Как указывает "Коммерсант", в марте 2022 года суд Центрального района Минска признал экстремистскими два ролика на канале "вДудь". Один из них — интервью со стендап-комиком Славой Комиссаренко, после протестов 2020 года в Белоруссии выступавшим против насилия, которое силовики применяли к участникам акций, а также заявил о фальсификации результатов выборов президента.

В 2024 году минский суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы, а МВД внесло его в национальный список экстремистов. В апреле 2025 года комика лишили российского гражданства по инициативе ФСБ.

В июле 2025 года Следственный комитет России возбудил в отношении Дудя* уголовное дело, поскольку журналист не маркировал плашкой иноагента свои материалы. В ноябре суд приговорил его заочно к одному году и десяти месяцам колонии общего режима. Глава СК Александр Бастрыкин в начале апреля 2026 года поручил проверить действия журналиста после выхода его интервью с главой "Русского добровольческого корпуса"**.

*Внесен в реестр иностранных агентов

**Организация признана террористической и запрещена в России