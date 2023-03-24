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Минюст внес в реестр иноагентов Илью Варламова

Вместе с ним список пополнили Павел Чиков, Светлана Лада-Русь и два журналиста

24 марта 2023, 00:40, ИА Амител

Фото: generation.news
Фото: generation.news

Блогер-урбанист Илья Варламов попал в список иноагентов. Как сообщает ТАСС, его кандидатуру в перечень внёс Минюст.

Вместе с ним перечень включены Светлана Лада-Русь (Пеунова), журналисты Руслан Айсин и Богдан Бакалейко, объединение лиц "Парни плюс / Парни+", а также глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В частности, Чиков распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Варламов также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.

Комментарии 13

  • Скоро тех комментаторов, что не верят в своевременную сдачу путепровода, так же будут записывать в иноагенты
    24 марта, Гость   Ответить
  • Долго держался, уже аж неприлично становилось. Ещё Собчак ждём-с...
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ну записали и что, он и так это знал. За это же не бьют и не штрафуют, им от этого не холодно и не жарко. Все и так знали, что он за Запад. Он получает поддержку от иностранных источников и радуется. Не обязательно спрашивать, иногент ли ты, спроси, чей Крым, и все станет понятно
    24 марта, Гость   Ответить
  • Пусть по сегодяшнему Парижу Ильюша прогуляется и проведёт репортаж из центра цветущего сада.Только каску пусть не забудет надеть и противогаз к поясу пристегнуть.
    24 марта, Гость   Ответить
  • поддержку от иностранных источников --- не все поддерживают бандеровцев за деньги, кто потупей, бесплатно
    24 марта, Гость   Ответить
  • Одуван Варламов - яркий пример либерды. Еврейский паспорт, европейские гранты от всяких антироссийских организаций типа фонда Сороса. Достаточно было посмотреть его обзорные политролики на ютюбе, чтобы понять его повесточку.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ещё Собчак ждём-с... - За Ленинград пусть ответит!
    24 марта, Гость   Ответить
  • Кучерявый Одуван Варламович всегда был хохлятской подстилкой, вообще удивительно, что Пивоварова давно сделали иноагентом, а этот кучеряш мерзкий столько времени крышевался земляками из роскомнадзора.
    24 марта, Гость   Ответить
  • А почему фото 20-ти летней давности? Сейчас он жирномордый потасканный, гнусный, кудри засалились и поредели.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Эк вас корёжит-то. Сглотните и сидите дальше, в бессильной злобе.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Эк вас корёжит-то. Сглотните и сидите дальше, в бессильной злобе. ***** Бггг) корёжит-то как раз тебя, либерда вшивая) а Одувана твоего здесь разденут на всё его имущество, и денег он с России больше поднимать не сможет. Равно как и ног его на территорию России более никогда не будет. Живи в Израиле, ильюшка)
    24 марта, Гость   Ответить
  • Всегда раздражал этот субъект своими высказываниями и суждения. Помню как то и на амике про него статья была, приезжал он в барнаул и всё обхаивал.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Лохматый макс кац тоже приезжал в Барнаул со своими "глубокомыслимыми" рассуждениями.Где он сейчас?Поди тоже в Израйле.
    24 марта, Гость   Ответить
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