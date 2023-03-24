Минюст внес в реестр иноагентов Илью Варламова

Вместе с ним список пополнили Павел Чиков, Светлана Лада-Русь и два журналиста

24 марта 2023, 00:40, ИА Амител

Фото: generation.news

Блогер-урбанист Илья Варламов попал в список иноагентов. Как сообщает ТАСС, его кандидатуру в перечень внёс Минюст.

Вместе с ним перечень включены Светлана Лада-Русь (Пеунова), журналисты Руслан Айсин и Богдан Бакалейко, объединение лиц "Парни плюс / Парни+", а также глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В частности, Чиков распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Варламов также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников.