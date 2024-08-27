Глава СРЗП назвал покупку мессенджера одним из способов его спасения

27 августа 2024, 09:30, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил взять Telegram под защиту. Его слова передает "Коммерсант".

"Возможно, стоит попросить достойных бизнесменов международного уровня выкупить мессенджер – это может быть одним из способов спасения компании", – сказал парламентарий.

По его мнению, этот мессенджер имеет огромное значение для россиян, а РФ фактически родина этой программы.

Вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже задержали основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях, часть которых касается соучастия в ряде правонарушений.