Миронов предложил взять Telegram под защиту
Глава СРЗП назвал покупку мессенджера одним из способов его спасения
27 августа 2024, 09:30, ИА Амител
Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил взять Telegram под защиту. Его слова передает "Коммерсант".
"Возможно, стоит попросить достойных бизнесменов международного уровня выкупить мессенджер – это может быть одним из способов спасения компании", – сказал парламентарий.
По его мнению, этот мессенджер имеет огромное значение для россиян, а РФ фактически родина этой программы.
Вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже задержали основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях, часть которых касается соучастия в ряде правонарушений.
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09:32:54 27-08-2024
То есть сначала они его блокировали-блокировали да не заблокировали, ума не хватило. Теперь они его спасают. Биполярочка?
10:05:49 27-08-2024
Гость (09:32:54 27-08-2024) То есть сначала они его блокировали-блокировали да не заблок... А что непонятного то ? Если не можешь справится с процессом, то его нужно возглавить и управлять им.
10:18:45 27-08-2024
Гость (10:05:49 27-08-2024) А что непонятного то ? Если не можешь справится с процессом,... А-а... То есть справиться ума нет, а управлять - запросто. Кстати, мессенджер-то кто-то продает, что они его выкупать собрались?
10:28:13 27-08-2024
Гость (10:18:45 27-08-2024) А-а... То есть справиться ума нет, а управлять - запросто. К... Все продается, вопрос цены.
11:14:42 27-08-2024
Гость (10:28:13 27-08-2024) Все продается, вопрос цены.... Ну да, конечно. Отвались дофига денег за Телегу, остальные проблемы в стране, конечно же, решены, осталась только эта. Вопрос про то, хватит ли ума управлять тем, что не смогли заблочить, вы деликатно обошли стороной)
11:41:55 27-08-2024
Гость (11:14:42 27-08-2024) Ну да, конечно. Отвались дофига денег за Телегу, остальные ... Не справятся вас позовут на помощь )))
12:11:12 27-08-2024
Гость (11:41:55 27-08-2024) Не справятся вас позовут на помощь )))... Слив засчитан)
12:11:17 27-08-2024
Гость (11:14:42 27-08-2024) Ну да, конечно. Отвались дофига денег за Телегу, остальные ... А кто сказал что дофига?! У нас если надо то делают предложения от которых не отказываются и не за дорого. Договариваться умеют.
12:22:51 27-08-2024
Гость (12:11:17 27-08-2024) А кто сказал что дофига?! У нас если надо то делают предложе... Кому предложения? Челу, имеющему гражданство Франции и сидящему во французской тюрьме?) Не, ну если его выменяют и посадят уже здесь, то не вопрос - даром отдаст. Но это, по-моему, пока фантастика.
18:32:35 27-08-2024
Один уже выкупили (вк) хорошо он себя теперь чувствует?