Такой сценарий не является основным, несмотря на циркулирующие в медиа слухи

22 сентября 2026, 14:49, ИА Амител

Украина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что военного переворота на Украине не предвидится. По его словам, власти в Киеве сосредоточены на том, чтобы максимально обогатиться и покинуть страну, сообщает ТАСС.

"Они не собираются проводить государственный переворот ради того, чтобы спасти страну. Нет, никто из них эту страну не рассматривает как родное государство, державу, будущее для своих детей. Нет. Будущее для своих детей они видят в награбленных деньгах, которые сегодня так обильно туда заходят. Поэтому надеяться на то, что вот эти вооруженные формирования на территории Украины либо силовые структуры действительно как-то радеют за эту Украину, я бы не стал. Они радеют за поляну, на которой распределяются огромные деньги — если, по крайней мере, говорить о верхушке", — сказал дипломат.

По его словам, руководители силовых структур Украины рассчитывают повторить действия бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, который покинул страну.

"Они знают, что их сейчас попользуют и выбросят. Поэтому за этот период их главная задача — наскирдовать как можно больше, вывести подальше от Украины, а потом еще умудриться оттуда убежать, договорившись с [Владимиром] Зеленским, чтобы им вовремя открыли калиточку на границе, как это произошло с тем же бывшим уже генпрокурором Кравченко, который побежал к своим деньгам, запрятанным где-то в Европе", — заключил Мирошник.

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