Мировая "лихорадка". Золото космически дорожает, но инвестировать в него не рекомендуют

Многие страны вновь обратили внимание на желтый металл, увеличивая его запасы

22 апреля 2025, 09:15, ИА Амител

Золотые слитки / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Стоимость золота последние пару недель стремительно рванула вверх. В среду, 16 апреля, курс драгметалла достиг исторического значения – 3356,3 доллара за тройскую унцию. Аналитики считают, что сейчас спрос на золото опережает предложение, что и приводит к росту курса. В то же время интерес к драгметаллу вырос на фоне объявленной торговой войны США (которая может спровоцировать глобальное ускорение инфляции и торможение роста мировой экономики) и неясных перспектив доллара. Из-за этого центральные банки многих стран скупают драгметалл и наращивают свои запасы. Выиграет ли Россия от "золотой лихорадки" и почему желтый металл не считают инвестиционно-привлекательным активом – в материале amic.ru.

Нарастить запасы

Курс золота уверенно растет последние несколько лет. Только с начала 2025 года котировки на этот драгметалл 23 раза переписывали рекорды. Аналитики объясняют: цены на золото увеличиваются на фоне роста спроса на этот драгоценный металл.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в январе – сентябре 2024 года общий спрос на золото в мире (с учетом внебиржевого рынка) увеличился на 3% по сравнению с показателем 2023 года и достиг 3762 тонн. Растут и закупки золота: третий год подряд центральные банки разных стран мира приобретают более 1000 тонн золота в свои резервы. В 2024 году они купили 1045 тонн, в 2023-м – 1037 тонн, в 2022 году – 1082 тонны.

Наращивание золотых запасов связано с тем, что страны опасаются валютных колебаний (золотовалютные резервы состоят из двух частей: драгметалла в слитках и валюты). Большинство государств хранят средства в долларах, перспективы которого вызывают у аналитиков беспокойство. Поэтому страны пытаются сократить долю валютных запасов и нарастить объемы слитков.

В начале 2025 года рывок цен на золото связывают с избранием в США президентом Дональда Трампа, объявленной им торговой войны и политики протекционизма американских товаров.

"Центральные банки европейских, латиноамериканских, азиатских стран стали наращивать закупки золота на сырьевых биржах в условиях возникших валютных рисков. Коммерческие банки следуют тем же курсом – закупают золото для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц. Спекулянты в целях заработка на краткосрочном росте цены тоже закупают золото. Спрос опережает предложение, цена растет", – объяснил ситуацию для amic.ru доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Сергей Зайков.

Государственная стабильность

В отличие от других стран в России золотой запас – один из самых больших в мире. По этому показателю наша страна занимает пятое место среди всех государств – 2335,9 тонны. При этом в начале 2025 года Банк России стал главным продавцом золота, реализовав 3,1 тонны. Интересно, что за последние 20 лет российские запасы желтого металла выросли в шесть раз: в 2005 году у страны было 386,9 тонны.

В связи с резким подорожанием драгметалла, по данным Банка России, стоимость золотых резервов страны выросла почти на 40% – до рекордных 229 млрд долларов в конце марта.

Справка

ЦБ России начал активно скупать золото в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма в рамках референдума. Между 2014 и 2020 годами цена золота колебалась от примерно 1100 до 1500 долларов за унцию. И именно в этот период российский регулятор каждый год активно скупал драгоценный металл для резервов. За шесть лет было приобретено 40 млн унций золота.

"Рост цены на золото незначительно отразится на экономике России. При том же объеме физического золота у Банка России вырастет стоимость золотовалютных резервов, что положительно скажется на позиции России на международной арене. В Госдуме обсуждают возврат к золотому стандарту в отношении коллективной валюты стран БРИКС. Если эта идея будет реализована, то позиции России внутри стран БРИКС будут еще более значимыми", – комментирует Сергей Зайков.

По решению Ямайской международной конференции 1976 года золотой стандарт (то есть золотое обеспечение валюты) было отменено. Поэтому стоимость золота отвязана от стоимости валюты. С 1976 года на стоимость золота влияют соотношение спроса и предложения. На спросе сказывается потребность в золоте различных отраслей промышленности, экономики и сферы услуг – микроэлектроники, биологии, медицины, космонавтики. А также потребность диверсифицировать валютные риски в условиях кризиса ямайской международной валютной системы и формирования региональных валютных зон.

Золотые резервы страны – это еще и возможность рассчитываться с другими государствами в обход принятых санкций, считает доцент кафедры региональной экономики управления Алтайского госуниверситета Валерий Мищенко.

"Мы одна из ведущих стран мира по добыче золота: мы много покупаем, много производим и много оставляем у себя. Кстати, один из главных заводов по производству золотых слитков находится в Новосибирске (Новосибирский аффинажный завод. – Прим. ред.). И так как у нас сложные валютные отношения с другими странами, если появится необходимость закупить какие-то стратегически важные товары, мы можем это золото продать", – говорит Валерий Мищенко.

Надежно, но не выгодно

Но не только государства скупают золото: эта возможность есть и у граждан. В России, объясняет Сергей Зайков, драгметалл приобретают как физически, так и виртуально, открывая "металлический" счет в банке. Покупка виртуального золота не облагается НДС, процент по вкладу не начисляется, а вот покупка материального золота уже требует от инвестора уплаты НДС 20%. Кроме того, приобретенные граммы (или целые слитки) нужно где-то хранить. В обоих случаях доход инвестора – это разность между ценой продажи и покупки.

Цена на золото вряд ли обвалится, уверен Сергей Зайков, она может лишь скорректироваться в пределах спекулятивных колебаний, поскольку спрос на золото растет, а добыча нет. Однако вложения в золото – не самые выгодные, считает эксперт.

"В 1944 году по решению Бреттон-Вудской мировой валютной конференции стоимость тройской унции была определена на уровне 35 долларов. Сейчас – 3350. То есть стоимость золота выросла за 81 год в 95,71 раза. Простой подсчет через формулу компаудинга (формула наращения) показывает, что доходность вложений в золото в течение 81 года составила 5,7% в год. Таким образом, доходность инвестиций в золото невысока", – объясняет эксперт.

При этом золото – товар, который никогда не обесценится. Поэтому покупка драгметалла – надежное вложение, в отличие от вложений в ценные бумаги и валюту. Однако инвесторам, которые стремятся получить быстрый доход, экономисты советуют рассматривать для вложений другие рынки.

"Для лиц со средним доходом я бы рекомендовал инвестировать в недвижимость – доходность будет выше. Двухкомнатная квартира в кирпичном доме в центре Барнаула в 2001 году стоила 400 тыс. рублей, а сейчас – более 6 млн рублей", – говорит Сергей Зайков.

Также барнаульцам, которые хотят приумножить капитал, пока рекомендуют рассматривать депозиты. Из-за высокой ключевой ставки ЦБ (пока она держится на уровне 21%) банки предлагают вклады с доходностью от 20%. Покупка золота никогда не принесет такой прибыли. Более того, приобретение драгметалла на пике может обернуться финансовыми потерями для инвестора. А такие предпосылки есть, считает Валерий Мищенко.

"Если американцы уменьшат торговые пошлины, произойдет нормализация отношений Америки и Китая, то и рост цены на золото может замедлиться и даже вовсе остановиться. Планка в 3350 долларов, которую драгметалл достиг за короткий промежуток, это очень много. Думаю, в течение месяца прояснится ситуация с торговой войной, и тогда станет понятно, что будет с ценой на желтый металл. Но если надо срочно вкладывать, я бы рекомендовал депозиты", – резюмирует эксперт.