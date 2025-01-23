Маловероятно. Эксперты о том, почему россиянам не стоит опасаться заморозки вкладов
Некоторые россияне опасаются повторения сценария 90-х и полной потери сбережений
23 января 2025, 10:20, ИА Амител
Жителей страны вновь пугают информацией о вероятной заморозке вкладов. Слухи об этом начали распространяться в Сети еще осенью 2024 года и даже привели к резкому (и кратковременному) взлету курса доллара. В январе 2025-го о возможном запрете заговорили вновь. Однако российские и алтайские экономисты уверены: такой сценарий маловероятен. Откуда вообще появилась информация о заморозке вкладов и к чему она может привести – в материале amic.ru.
Эхо 90-х
Страх потерять сбережения глубоко засел в сознании нескольких поколений россиян: тех, кто помнит события 1991 года. Тогда в стране произвели обмен денег, а все вклады в Сбербанке оказались заморожены. Снять можно было лишь 500 рублей. Так многие в одночасье потеряли все, что накопили за жизнь. А когда доступ к деньгам был открыт, они уже обесценились более чем в 30 раз.
Некоторые современные аналитики, оценив экономическую ситуацию в стране, пришли к выводу, что ситуация может повториться. Так, инфляция продолжает расти, несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка, а россияне хранят на вкладах гигантскую сумму, которая после снижения ставки может хлынуть в экономику, еще больше взвинтив инфляцию.
Цифра
Общий объем банковских вкладов, депозитов и прочих привлеченных средств россиян достиг, по данным ЦБ РФ на начало ноября 2024 года, 59,3 трлн рублей.
Однако и Центробанк, и аналитики уверены в обратном. Во-первых, это решение только навредит российской экономике, бизнесу, во-вторых – россияне потеряют доверие к банковской системе. Пусть даже за заморозкой вкладов не последует дефолта.
"Те, кто усиленно обсуждает тему замораживания вкладов, возможно, именно эту цель и преследует: посеять панику и расшатать финансовую систему. Сейчас стране как никогда нужны долгосрочные ресурсы для развития инновационной экономики. Однако задача привлечения долгосрочных ресурсов должна решаться экономическими, а не административными методами. Банк России это прекрасно понимает. Любое административное вмешательство может привести к еще большей экономической нестабильности, нежели любые другие экономические меры", – сообщила изданию MSK1.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова.
Немассовый отток
Алтайские эксперты считают, что часть вкладчиков все-таки может поддаться панике и будет выводить средства с депозитов. В этом случае граждане перенесут средства в защитные активы – валюту, золото и недвижимость. При этом иностранные деньги вряд ли будут основным источником вложений, а потому резкого роста курса доллара аналитики не ожидают.
"Я считаю, что валюта не будет главным активом для вложений: сейчас по ней достаточно много ограничений, и вкладываться в валюту, на мой взгляд, тоже небезопасно. Скорее в России запретят вывозить валюту или введут ограничения (хотя и в это я не верю), чем произойдет заморозка вкладов", – прокомментировал amic.ru кандидат экономических наук, финансовый директор компании "Арсал" Артем Поломошнов.
Больше на курс доллара по отношению к рублю влияет заявление вновь вступившего в должность президента США Дональда Трампа о возобновлении добычи нефти в полном объеме. Это может обрушить цены на черное золото и, соответственно, привести к ослаблению рубля.
"В России основной источник пополнения валютной выручки – экспорт нефти. С продажей газа есть нюансы: транзит через Украину закрыт, остался лишь хаб в Турции. С нефтью также есть сложности: против российского теневого флота ввели санкции. Если политика Трампа увенчается успехом, это может привести к скачку курса. Однако я считаю, что по этому вопросу могут быть достигнуты договоренности", – отмечает Артем Поломошнов.Недвижимость, по мнению экономиста, из-за "перетекания" активов может подорожать лишь кратковременно.
"Я не вижу оснований для роста цен на недвижимость с учетом того, как сильно ЦБ затягивает гайки для банков. И сегодня объемы кредитования резко сокращаются. Также сокращаются возможности для инфляционного роста цен на недвижимость", – объясняет эксперт.
В целом федеральные аналитики уверены: высокая ключевая ставка будет "жить" в России еще долго, а ее последующее снижение (неизвестно, конечно, сколько его ждать) окажется плавным. Так, пройдет много времени до того момента, когда ставка будет 10% годовых. Поэтому ожидать массового оттока денег с депозитов не стоит, как и всех последующих негативных событий. А потому слухи о заморозке вкладов – всего лишь слухи.
10:43:19 23-01-2025
- "Некоторые россияне опасаются повторения сценария 90-х и полной потери сбережений" Правильно опасаются. Государство все пустило на воздух, в казне мышь повесилась, пора трясти миллионеров - толстосумов к сожалению их еще многовато на просторах страны, но они не приближенные к верхушке Вертикали, вот их и пустят под "нож".
11:24:39 23-01-2025
Филипп Филиппыч (10:43:19 23-01-2025) - "Некоторые россияне опасаются повторения сценария 90-х и п... Ты совсем не в теме, денег всех миллиардеров на пару недель выплат пенсий хватит а дальше будет снижение доходов бюджета . прекрати чушь нести здесь
11:49:25 23-01-2025
И (11:24:39 23-01-2025) Ты совсем не в теме, денег всех миллиардеров на пару недель ... Как раз миллионеров, особенно приближенных, трясти не будут. Трясти будут обычных граждан, еще меньше расходов на медицину, на соц, выплаты, и на другие социальные нужды.
13:30:41 23-01-2025
И (11:24:39 23-01-2025) Ты совсем не в теме, денег всех миллиардеров на пару недель ... Не надо тут глупости говорить: наша статистика не отличается от мировой: 10% богатеев владеют 90% богатств
13:52:27 23-01-2025
И (11:24:39 23-01-2025) Ты совсем не в теме, денег всех миллиардеров на пару недель ... И, в теме, в теме. Миллиардеров которые приближены к телу немного, их не тронут, а вот миллионеров, у которых многие триллионы сложены по банкам начнут щипать. Будут отстегивать только фиксированную сумму, как у большинства населения, чтобы хватало не кинуть копыта.
10:46:30 23-01-2025
у нас много чего было маловероятно, но при этом произошло
14:01:24 23-01-2025
Гость (10:46:30 23-01-2025) у нас много чего было маловероятно, но при этом произошло... Между МАЛОВЕРОЯТНО и полностью ИСКЛЮЧЕНО-огромная пропасть!
10:47:13 23-01-2025
А знаете... Мы вам верим...
10:53:28 23-01-2025
Есть ли в мире ещё хоть одна страна, где банки принимают деньги на депозит под процент выше чем ставка рефинансирования ЦБ?
Объем денег на депозитах вырос конечно сказочно, но почему то все эти эксперты не говорят об объемах кредитования и их динамике.
Для полноты картины эта цифра просто необходима.
10:54:52 23-01-2025
нет дыма без огня, так каждый раз и бывает, говорят нет, нет, а потом бах и да.
11:27:33 23-01-2025
Объем денег на депозитах вырос конечно сказочно"
Они же не взялись ниоткуда,они лежали в наволочке. И переместились во вклады,чтобы хотя-бы угнаться за инфляцией. Так почему эти деньги должны будут "хлынуть в экономику"? В случае чего они хлынут снова в наволочку.
12:56:07 23-01-2025
Гость (11:27:33 23-01-2025) Объем денег на депозитах вырос конечно сказочно"Они же н... И ? Дальше что?
Откуда должны взяться проценты.
Ведь во всём мире банки кредитуются под меньший процент, чем ставка по депозитам.
С экономической точки зрения это абсурдная ситуация. Мало того важна именно динамика. Сейчас объемы кредитования падают, следовательно неизбежно должен возникнуть кассовый разрыв. Деньги в банке не могут генерироваться сами-собой
11:35:37 23-01-2025
цб отзывает лицензии у банков, потом АСВ возвращает 1.6 единицы со вклада, и как бы все.
зернобанк, но он как бы не один, их много было, по АК просто он.
в кемсоцбанк на кузбассе, сибэс в омске, по сфо и по РФ их немало было, сейчас подзатухло.
кто по инсайду успел вывести тот молодец, все остальные - глубоко и со слюнями.
причина отзыва лицензий и его обоснованность - тайна великая есть, примерна такого же уровня как реальная цена коммунальных ресурсов или литра бензина с нпз.
у системообразующих банков, конечно лицензии не отзовут, но если чего, то мнение экспертов нигде не приложишь.
11:47:07 23-01-2025
Маловероятно,значит-читай наоборот. Только так можно считывать посылы сверху.
08:40:36 24-01-2025
Гость (11:47:07 23-01-2025) Маловероятно,значит-читай наоборот. Только так можно считыва... не обязательно именно вклады именно заморозят - я так читаю. у гос-ва есть изящные идеи, оно сумеет нас удивить
11:49:20 23-01-2025
Слухи пошли-так и будет... Ктото клялся возраст не повышать...
11:55:03 23-01-2025
продолжу 11:35:37 23-01-2025
если проводить аналогии с 90ми годами.
так-то на все воля божья )) решат заморозить, то заморозят а вкладчиков попросят потерпеть и отнестись с пониманием )
но опять же если про аналогии, то издыхающее советское государство в этом плане было отморозком, т.е. не понимала сути и последствий таких действий, павлов - идиотина такая, всю страну ограбил.
вклады тогда просто стали ничьими, потому что государства не было.
это про аналогии.
сейчас государство, вроде как сильное и последствие таких действий просчитать вполне способно.
вангую, что не пойдут на такой шаг, пускай и ооочень, наверное, хочется
12:02:07 23-01-2025
Гость (11:55:03 23-01-2025) продолжу 11:35:37 23-01-2025если проводить аналогии с 9... Оно уже показало, что границ для действий с народом для нее нет. Может творить все, что угодно.
12:22:04 23-01-2025
Как показала жизнь, в России на счетах надо держать минимальный объем средств требуемых для ежедневных трат. Сбережения лучше хранить в наличном виде и лучше в долларах или евро.
Вопрос не в том что у нас банковский сектор плохой, вопрос в том что российские власти не всегда проводят разумную и адекватную политику. Населению в этой ситуации приходится жертвовать деньгами и жизнями.
12:36:56 23-01-2025
Из маловероятного это только то что эксперты и власть говорят правду. Слишком много лгали. Как источник информации, абсолютно негодный вариант. Кто знает, тот знает.