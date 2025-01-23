Маловероятно. Эксперты о том, почему россиянам не стоит опасаться заморозки вкладов

Некоторые россияне опасаются повторения сценария 90-х и полной потери сбережений

23 января 2025, 10:20, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru

Жителей страны вновь пугают информацией о вероятной заморозке вкладов. Слухи об этом начали распространяться в Сети еще осенью 2024 года и даже привели к резкому (и кратковременному) взлету курса доллара. В январе 2025-го о возможном запрете заговорили вновь. Однако российские и алтайские экономисты уверены: такой сценарий маловероятен. Откуда вообще появилась информация о заморозке вкладов и к чему она может привести – в материале amic.ru.

Эхо 90-х

Страх потерять сбережения глубоко засел в сознании нескольких поколений россиян: тех, кто помнит события 1991 года. Тогда в стране произвели обмен денег, а все вклады в Сбербанке оказались заморожены. Снять можно было лишь 500 рублей. Так многие в одночасье потеряли все, что накопили за жизнь. А когда доступ к деньгам был открыт, они уже обесценились более чем в 30 раз.

Некоторые современные аналитики, оценив экономическую ситуацию в стране, пришли к выводу, что ситуация может повториться. Так, инфляция продолжает расти, несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка, а россияне хранят на вкладах гигантскую сумму, которая после снижения ставки может хлынуть в экономику, еще больше взвинтив инфляцию.

Цифра

Общий объем банковских вкладов, депозитов и прочих привлеченных средств россиян достиг, по данным ЦБ РФ на начало ноября 2024 года, 59,3 трлн рублей.

Однако и Центробанк, и аналитики уверены в обратном. Во-первых, это решение только навредит российской экономике, бизнесу, во-вторых – россияне потеряют доверие к банковской системе. Пусть даже за заморозкой вкладов не последует дефолта.

"Те, кто усиленно обсуждает тему замораживания вкладов, возможно, именно эту цель и преследует: посеять панику и расшатать финансовую систему. Сейчас стране как никогда нужны долгосрочные ресурсы для развития инновационной экономики. Однако задача привлечения долгосрочных ресурсов должна решаться экономическими, а не административными методами. Банк России это прекрасно понимает. Любое административное вмешательство может привести к еще большей экономической нестабильности, нежели любые другие экономические меры", – сообщила изданию MSK1.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова.

Немассовый отток

Алтайские эксперты считают, что часть вкладчиков все-таки может поддаться панике и будет выводить средства с депозитов. В этом случае граждане перенесут средства в защитные активы – валюту, золото и недвижимость. При этом иностранные деньги вряд ли будут основным источником вложений, а потому резкого роста курса доллара аналитики не ожидают.

"Я считаю, что валюта не будет главным активом для вложений: сейчас по ней достаточно много ограничений, и вкладываться в валюту, на мой взгляд, тоже небезопасно. Скорее в России запретят вывозить валюту или введут ограничения (хотя и в это я не верю), чем произойдет заморозка вкладов", – прокомментировал amic.ru кандидат экономических наук, финансовый директор компании "Арсал" Артем Поломошнов.

Больше на курс доллара по отношению к рублю влияет заявление вновь вступившего в должность президента США Дональда Трампа о возобновлении добычи нефти в полном объеме. Это может обрушить цены на черное золото и, соответственно, привести к ослаблению рубля.

"В России основной источник пополнения валютной выручки – экспорт нефти. С продажей газа есть нюансы: транзит через Украину закрыт, остался лишь хаб в Турции. С нефтью также есть сложности: против российского теневого флота ввели санкции. Если политика Трампа увенчается успехом, это может привести к скачку курса. Однако я считаю, что по этому вопросу могут быть достигнуты договоренности", – отмечает Артем Поломошнов.Недвижимость, по мнению экономиста, из-за "перетекания" активов может подорожать лишь кратковременно.

"Я не вижу оснований для роста цен на недвижимость с учетом того, как сильно ЦБ затягивает гайки для банков. И сегодня объемы кредитования резко сокращаются. Также сокращаются возможности для инфляционного роста цен на недвижимость", – объясняет эксперт.

В целом федеральные аналитики уверены: высокая ключевая ставка будет "жить" в России еще долго, а ее последующее снижение (неизвестно, конечно, сколько его ждать) окажется плавным. Так, пройдет много времени до того момента, когда ставка будет 10% годовых. Поэтому ожидать массового оттока денег с депозитов не стоит, как и всех последующих негативных событий. А потому слухи о заморозке вкладов – всего лишь слухи.