Удар валютой. Почему рухнул курс рубля и как это отразится на экономике

Эксперты назвали причины роста курса доллара и посоветовали запастись вином

28 ноября 2024, 08:51, ИА Амител

Фото: Colin Watts / unsplash.com

Очередной сюрприз преподнес 27 ноября российским гражданам доллар. Несмотря на то, что близкие к официозу экономисты уверяют, что "вес" американской валюты почти перестал интересовать россиян, резкий подъем "зеленого" по отношению к рублю на международном рынке Forex заставил поволноваться. Сначала он превысил 110 рублей, затем продолжил бодрый подъем. Ранее до такого уровня доллар поднимался в марте 2022 года. Поднимался и курс евро, достигший уровня 115 рублей на Forex.

Банк России уже объявил, что с 28 ноября и до конца 2024 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке "в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила".

Аналитики принялись обсуждать причины резкого ослабления рубля, что вызывало дополнительную интригу на фоне сообщений о подорожании в России различных товаров и услуг. Amic.ru поинтересовался мнением экспертов о происходящем, заодно спросив о последствиях валютного подъема для отечественной экономики.

Влияние санкций и бюджетного дефицита

Реакцию Кремля на валютный "альпинизм" выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что россияне не заметят усиления доллара, поскольку зарплату получают в рублях. Сложно сказать, насколько эти слова успокоили жителей России.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что причины подъема курса доллара могут быть связаны с геополитической ситуацией".

"Трудно сказать, насколько санкции ударили по экспорту-импорту. К тому же европейцы готовят против нас очередной пакет. Все это не лучшим образом сказывается на российской валюте", – заявил он amic.ru.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин также не исключает влияния западных рестрикций. В частности, недавние американские санкции против Газпромбанка, скорее всего, ускорили обвал курса рубля.

"Дело в том, что зарубежные покупатели российского газа и нефти столкнулись с необходимостью искать альтернативные способы оплаты. Конечно, со временем для этого будут найдены новые маршруты отправки денег, например, через счета в других банках или использование других мировых валют. Но для этого требуется время, это усложняет процесс, увеличивает риски и делает процесс платежей более затратным и непрозрачным. Поэтому какое-то время рубль будет отражать нехватку валюты после перекрытия последнего рабочего канала платежей", – сообщил он amic.ru.

Ключевая ставка и спекулянты

Финансовый эксперт, владелец телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский назвал несколько причин обвала рубля, каждая из которых оказала свое влияние на ситуацию на валютном рынке страны.

"Первое – санкции против Газпромбанка. У бизнеса появились сомнения относительно того, как дальше работать с валютой, и спрос на нее резко пошел вверх. Второе – это непосредственно работа ЦБ. Объемы во фьючерсах и покупках валюты до второй половины сегодняшнего дня были очень большими. Но интересно, что вместе с объявлением ЦБ о прекращении покупки валюты начались резкие продажи. Третье – необходимость финансировать дефицит бюджета, так как Минфин просто не может занять деньги на рынке. Есть еще несколько факторов, но они не столь сильны, как вышеперечисленные", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков ранее в интервью amic.ru назвал ослабление рубля результатом действий валютных спекулянтов.

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин связал ослабление рубля с политикой Банка России. "Потому что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля. Мы это проходили в 2014 году многократно. Во второй половине прошлого года мы это тоже проходили", – заявил он "Ленте".

Рубль слабел постепенно

Александр Разуваев обратил внимание, что среднегодовой курс рубля по отношению к американской валюте, однако, до сих пор находится в пределах прогнозов официальных финансистов:

"Монетарные власти прогнозировали, что по итогам 2024 года он будет составлять 94 рубля, но пока он находится на уровне 91 рубля".

Александр Потавин напомнил, что активное ослабление курса рубля началось с середины сентября 2024 года.

"За прошедшие два месяца пара доллар-рубль поднялась почти на 20% – это очень много, если учесть, что в середине сентября котировки нефти Brent были в районе 73 долларов за баррель, что примерно соответствует текущим уровням. Следует подчеркнуть, что если курс рубля падает каждый день на 1,5-3% – это, можно сказать, полноценный валютный кризис. Угадывать, где окажется курс доллара даже через неделю, очень сложно – быстрая коррекция может наступить в любой момент", – рассказал эксперт.

Потавин также указал, что 28 ноября компании должны совершить единый налоговый платеж:

"Возможно, к этому моменту проявятся крупные продажи экспортной валютной выручки, которые усилят курс рубля. Аналитики ожидали, что курс доллара непременно вернется на максимумы весны 2022 года – в район 121 рубля в 2025 году, но сейчас это становится ближайшей реальностью".

Кроме того, в течение последних двух месяцев произошло повышение спроса на валюту и снижение ее предложения на рынке с учетом ухудшения ситуации во внешней торговле, продолжает Потавин.

"Полагаем, что ключевой фактор ослабления курса рубля – смягчение нормативов по возврату валютной выручки. Сейчас российским экспортерам достаточно репатриировать лишь 40% своей выручки и продавать в России только 25% валюты с каждого экспортного контракта. Это приводит к сокращению предложения валюты на внутреннем рынке, что негативно отзывается на курсе рубля".

Эксперт напомнил, что осенью 2023 года российские власти хотели видеть более крепкий курс рубля, выходил даже указ об ужесточении валютного контроля над экспортерами:

"Те продавали больше валюты – курс рубля укреплялся. Сейчас мы видим противоположную картину: власти смягчили требования по контролю за валютными потоками".

Трехзначные уровни – навсегда?

Как долго будет расти доллар? По словам Александра Разуваева, возвращение курса доллара на уровень ниже 100 рублей мы увидим только в 2025 году.

Александр Потавин дает менее оптимистичный прогноз:

"Учитывая, что власти не хотят повышать нормы продажи валютной выручки от экспортеров, логично предположить, что им нужен более слабый курс рубля для наполнения госбюджета из-за больших военных расходов. По оценкам экспертов, изменение курса доллара всего на 1 рубль может увеличить годовые нефтегазовые доходы бюджета примерно на 100 млрд руб. Поскольку в ноябре цены на нефть низкие, ожидать роста объемов продажи валюты до конца года, похоже, не стоит. Поэтому трехзначные уровни курса доллара к рублю – это, видимо, уже навсегда".

Алексей Кричевский считает, что, собственно, рост уже прекратился:

"Сейчас возможен откат обратно на два знака, но вряд ли это надолго – с большой долей вероятности в 2025 год мы войдем с закрепившимся около 100 рублей долларом".

Импорт станет дороже

Для сохранения и приумножения сбережений Александр Разуваев порекомендовал финансово активным гражданам покупать акции компаний-экспортеров, а также золото:

"Сейчас самое время приобрести акции "Роснефти" или "Лукойла". Что касается золота, то оно будет дорожать, соответственно, вырастут в цене и ваши инвестиции в него".

По мнению финансового аналитика, сейчас главное – не поддаваться панике:

"Рекомендую запастись в преддверии новогодних праздников импортными винами – испанскими, итальянскими, которые наверняка по мере приближения торжеств станут дороже".

Помимо вина, по словам Разуваева, подорожают еще некоторые товары:

"Это коснется практически любого настоящего импорта. Станет дороже техника, кофе, киви, лекарства, часть которых попадает к нам через серые хабы".

Алексей Кричевский также считает, что ослабление рубля обязательно отразится на ценах на товары и услуги: