Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ
Премьер назвал это решение "важнейшим"
03 апреля 2024, 21:59, ИА Амител
Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме, сообщает РИА Новости.
Мишустин назвал это решение "важнейшим". Оно не требует законодательных изменений и регулируется внутренними нормативными актами Рособрнадзора и Минпросвещения.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин предложил дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Свое предложение он озвучил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
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