Мишустин назвал даты для пересдачи одного предмета ЕГЭ

Премьер назвал это решение "важнейшим"

03 апреля 2024, 21:59, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Мишустин назвал это решение "важнейшим". Оно не требует законодательных изменений и регулируется внутренними нормативными актами Рособрнадзора и Минпросвещения.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин предложил дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Свое предложение он озвучил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.