Младенцам стало плохо после употребления известного детского питания Nestle

Врачи диагностировали у детей заражение бактерией Bacillus cereus

23 января 2026, 11:00, ИА Амител

Мама с ребенком на приеме у врача / Дети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Нидерландах зарегистрировали как минимум четыре случая ухудшения самочувствия у младенцев после употребления детского питания компании Nestlé. Об этом сообщил телеканал RTL.

По данным журналистов, родители обратились к врачам, после того как у детей появились рвота и диарея вскоре после приема питания. При этом медики подчеркивают, что на данный момент прямая причинно-следственная связь между состоянием малышей и конкретным продуктом официально не установлена.

О похожих жалобах заявила и потребительская организация Foodwatch. По ее информации, десятки обращений поступили от родителей из разных стран Европы. В одном из случаев ребенку стало плохо после перехода на молочную смесь Little Steps производства Nestlé. Врачи диагностировали у младенца заражение бактерией Bacillus cereus, способной вызывать пищевые отравления.

В связи с риском присутствия этой бактерии Nestlé ранее объявила о масштабном отзыве части своей продукции. Компания продолжает сотрудничать с регуляторами и службами контроля качества, чтобы выяснить причины инцидентов и минимизировать возможные риски для потребителей.

