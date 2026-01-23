Младенцам стало плохо после употребления известного детского питания Nestle

НОВОСТИЗдоровье

В Нидерландах зарегистрировали как минимум четыре случая ухудшения самочувствия у младенцев после употребления детского питания компании Nestlé. Об этом сообщил телеканал RTL.

По данным журналистов, родители обратились к врачам, после того как у детей появились рвота и диарея вскоре после приема питания. При этом медики подчеркивают, что на данный момент прямая причинно-следственная связь между состоянием малышей и конкретным продуктом официально не установлена.

О похожих жалобах заявила и потребительская организация Foodwatch. По ее информации, десятки обращений поступили от родителей из разных стран Европы. В одном из случаев ребенку стало плохо после перехода на молочную смесь Little Steps производства Nestlé. Врачи диагностировали у младенца заражение бактерией Bacillus cereus, способной вызывать пищевые отравления.

В связи с риском присутствия этой бактерии Nestlé ранее объявила о масштабном отзыве части своей продукции. Компания продолжает сотрудничать с регуляторами и службами контроля качества, чтобы выяснить причины инцидентов и минимизировать возможные риски для потребителей.

Avatar Picture
Гость

11:13:24 23-01-2026

Нидерланды - члены НАТО.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:13:25 23-01-2026

Давно известно, что Нестле не подходит для белых людей. Еда для негров.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:17 23-01-2026

Были молочные кухни - нет закрыли, всё для демографии

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:03 23-01-2026

Гость (11:14:17 23-01-2026) Были молочные кухни - нет закрыли, всё для демографии... Несчастные голландцы.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:02 23-01-2026

А может не в питание дело? А в тех кого им кормят?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:29 23-01-2026

Гость (11:32:02 23-01-2026) А может не в питание дело? А в тех кого им кормят? ... Ты сам то попробуй и потом сделай выводы.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:16 23-01-2026

Гость (11:54:29 23-01-2026) Ты сам то попробуй и потом сделай выводы. ... Яжмать?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:27 23-01-2026

и зачем нам эта новость? нестле- яд, нормальные родители таким давно детей не кормят

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:40 23-01-2026

Да это давно известно -комбикорм обычный... столько сил потрачено чтобы доказать что это норма кормить из бутылочки, а потом сахарный диaбет и СДBГ

  -9 Нравится
Ответить
