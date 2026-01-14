В питании для авиапассажиров нашли смертельно опасные огурцы

Опасная продукция поставлялась в составе готовых наборов питания для авиапассажиров

14 января 2026, 15:15, ИА Амител

Огурцы / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В сухпайках для пассажиров самолетов обнаружили огурцы с опасным превышением нитратов – их концентрация достигает 674 мг/кг при допустимой норме 400 мг/кг.

Это более чем на 250 мг/кг выше безопасного порога. По данным Роспотребнадзора, такие продукты способны спровоцировать тяжелое отравление, а в крайних случаях – привести к летальному исходу из‑за развития гипоксии. Информацию об инциденте опубликовал Telegram‑канал Mash.

Но это не единственная проблема. Маркировка на упаковке оказалась поддельной. На этикетке значился производитель ООО "ТТК", однако в самой компании официально заявили, что они не выпускали эти огурцы и не имеют отношения к партии.

Расследование выявило реального поставщика – ООО "Джифрут", работающего на рынке с 2022 года. По словам представителя ООО "ТТК", никаких договоров с этим поставщиком заключено не было, а использование их бренда на упаковке – незаконное.

В связи с этим компания намерена обратиться в суд с иском о подделке документов и защите деловой репутации.

Опасная продукция поставлялась в составе готовых наборов питания для авиапассажиров и предлагалась людям во время перелетов.

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность как у надзорных органов, так и у потребителей. Ведь перелет и без того стресс для организма, а употребление продуктов с избытком нитратов может резко ухудшить самочувствие.

Роспотребнадзор уже начал проверку цепочки поставок и условий хранения овощей. Ведомство призвало компании, организующие бортовое питание, усилить входной контроль сырья и тщательно проверять сопроводительную документацию на продукты.

Эксперты напомнили, что нитраты в высоких концентрациях особенно опасны тем, что не всегда вызывают мгновенную реакцию. Токсическое действие может накапливаться, приводя к кислородному голоданию тканей, нарушениям работы ЖКТ, нервной и сердечно‑сосудистой систем.

Пассажирам, которые могли столкнуться с подозрительным качеством питания на борту, посоветовали сохранять упаковки и при первых признаках недомогания обращаться к врачу.

