Могут совсем исчезнуть. Apple перекрыла ключевой канал ввоза дешевых iPhone в Россию

В особенности это касается продаж iPhone новой, 17-й серии

25 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Apple фактически перекрыла один из ключевых каналов ввоза дешевых iPhone в Россию. До 5% всего экспорта техники из Индии уходит в другие страны по неофициальным каналам.

Как пишет MoneyControl, официальные дистрибьюторы компании в Индии разослали ретейлерам предупреждение о возможных серьезных штрафах, если новые модели iPhone будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки.

По данным издания, мера появилась после того, как iPhone 17 стремительно исчезли из индийской розницы. Предполагается, что дефицит связан в том числе с массовой отправкой устройств в Россию, а также в страны Африки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что в России стремительно набирает популярность услуга по аренде новеньких iPhone. Стоимость аренды зависит от модели и длительности использования.