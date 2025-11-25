НОВОСТИЭкономика

Могут совсем исчезнуть. Apple перекрыла ключевой канал ввоза дешевых iPhone в Россию

В особенности это касается продаж iPhone новой, 17-й серии

25 ноября 2025, 12:30

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Apple фактически перекрыла один из ключевых каналов ввоза дешевых iPhone в Россию. До 5% всего экспорта техники из Индии уходит в другие страны по неофициальным каналам.

Как пишет MoneyControl, официальные дистрибьюторы компании в Индии разослали ретейлерам предупреждение о возможных серьезных штрафах, если новые модели iPhone будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки.

По данным издания, мера появилась после того, как iPhone 17 стремительно исчезли из индийской розницы. Предполагается, что дефицит связан в том числе с массовой отправкой устройств в Россию, а также в страны Африки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что в России стремительно набирает популярность услуга по аренде новеньких iPhone. Стоимость аренды зависит от модели и длительности использования.

Смартфон на снегу / Фото: ru.freepik.com

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:32:48 25-11-2025

я думаю, что дело не в эпл, а в замещателях и родненьких торгашах

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:33 25-11-2025

Россия должна зеркально закрыть ввоз дорогих Ипхонов.
Все ж просто, почему там сверху не умеют зеркалить?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:59:28 25-11-2025

Это удар ниже пояса, свет померк, как же теперь жить без Apple, особенно без 17 модели.)))

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Рофл

13:53:32 25-11-2025

Выехал в Казахстан и купил любую модель )))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:57 25-11-2025

Рофл (13:53:32 25-11-2025) Выехал в Казахстан и купил любую модель ))) ... Да нахфиг не надо

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:36 25-11-2025

Рофл (13:53:32 25-11-2025) Выехал в Казахстан и купил любую модель ))) ... Такие сложности ради звонилки? Ваша самооценка только с помощью надкусанного яблока повышается?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:14:12 26-11-2025

ерунда полная.. как угодно уже можно предзаказы и пр. чушь не пишите

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:24 26-11-2025

Да и топора им в горбатую спину

  0 Нравится
Ответить
