Могут совсем исчезнуть. Apple перекрыла ключевой канал ввоза дешевых iPhone в Россию
В особенности это касается продаж iPhone новой, 17-й серии
25 ноября 2025, 12:30, ИА Амител
Apple фактически перекрыла один из ключевых каналов ввоза дешевых iPhone в Россию. До 5% всего экспорта техники из Индии уходит в другие страны по неофициальным каналам.
Как пишет MoneyControl, официальные дистрибьюторы компании в Индии разослали ретейлерам предупреждение о возможных серьезных штрафах, если новые модели iPhone будут активированы с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки.
По данным издания, мера появилась после того, как iPhone 17 стремительно исчезли из индийской розницы. Предполагается, что дефицит связан в том числе с массовой отправкой устройств в Россию, а также в страны Африки и Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что в России стремительно набирает популярность услуга по аренде новеньких iPhone. Стоимость аренды зависит от модели и длительности использования.
12:32:48 25-11-2025
я думаю, что дело не в эпл, а в замещателях и родненьких торгашах
12:54:33 25-11-2025
Россия должна зеркально закрыть ввоз дорогих Ипхонов.
Все ж просто, почему там сверху не умеют зеркалить?
12:59:28 25-11-2025
Это удар ниже пояса, свет померк, как же теперь жить без Apple, особенно без 17 модели.)))
13:53:32 25-11-2025
Выехал в Казахстан и купил любую модель )))
14:03:57 25-11-2025
Рофл (13:53:32 25-11-2025) Выехал в Казахстан и купил любую модель ))) ... Да нахфиг не надо
14:06:36 25-11-2025
Рофл (13:53:32 25-11-2025) Выехал в Казахстан и купил любую модель ))) ... Такие сложности ради звонилки? Ваша самооценка только с помощью надкусанного яблока повышается?
00:14:12 26-11-2025
ерунда полная.. как угодно уже можно предзаказы и пр. чушь не пишите
10:20:24 26-11-2025
Да и топора им в горбатую спину