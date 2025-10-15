В России стремительно набирает популярность услуга по аренде новеньких iPhone

Стоимость аренды зависит от модели и длительности использования

15 октября 2025, 10:55, ИА Амител

Расценки на аренду смартфонов / Фото: "Топор"

По данным "Shot Проверки", взять на день новенький iPhone 17 Pro Max можно в среднем за 10 тысяч рублей. Телефоны арендуют ради эффектных фото, тест-драйва или чтобы произвести впечатление на свидании.

Стоимость аренды зависит от модели и длительности использования. Так, прокат 17 Pro Max обходится примерно в 416 рублей за час. Более старые модели можно взять значительно дешевле.

Подобные предложения начали появляться и в Казахстане, где цена аренды рассчитывается в зависимости от повода. Например, взять iPhone 17 Pro Max на свадьбу стоит около 1,5 тысячи рублей, на свидание – 2,2 тысячи, а для деловой встречи – почти три тысячи.

В Барнауле в настоящее время можно арендовать только старенький iPhone 14 на 128 Гб. Услуга обойдется в 1700 рублей за сутки.

Скриншот с сайта barnaul.moy-prokat.ru