В России стремительно набирает популярность услуга по аренде новеньких iPhone
15 октября 2025, 10:55, ИА Амител
По данным "Shot Проверки", взять на день новенький iPhone 17 Pro Max можно в среднем за 10 тысяч рублей. Телефоны арендуют ради эффектных фото, тест-драйва или чтобы произвести впечатление на свидании.
Стоимость аренды зависит от модели и длительности использования. Так, прокат 17 Pro Max обходится примерно в 416 рублей за час. Более старые модели можно взять значительно дешевле.
Подобные предложения начали появляться и в Казахстане, где цена аренды рассчитывается в зависимости от повода. Например, взять iPhone 17 Pro Max на свадьбу стоит около 1,5 тысячи рублей, на свидание – 2,2 тысячи, а для деловой встречи – почти три тысячи.
В Барнауле в настоящее время можно арендовать только старенький iPhone 14 на 128 Гб. Услуга обойдется в 1700 рублей за сутки.
11:00:12 15-10-2025
Спрос рождает предложение. Бред.
Буду жрать дошик, но в аренду возьму почти на последние айфончик.............
11:08:16 15-10-2025
Началось всё с жевательной резинки - дай пожевать..
Со временем появился эскорт и аренда телефонов.
Дело Шваба жило и развивалось.
12:06:36 15-10-2025
ну еще в новостях про безопасные счета, я как-то понял, что с шестивольтовыми жить выпало
16:31:34 15-10-2025
в корее и японии это популярнейшая услуга уже лет 10, сумки, телефоны, стоимостью выше 2000 долл и прочее. Дада