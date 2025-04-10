Молодой барнаулец решил избавиться от проблем с помощью магии и лишился 366 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

10 апреля 2025, 12:31, ИА Амител

Фото: Dollar Gill / unsplash.com

В Барнауле парень 2004 года рождения перевел гадалке 366 тысяч рублей за магический обряд. Злоумышленница при этом хотела получить еще больше.

Как сообщили в МВД Алтайского края, молодой человек с начала 2025 года столкнулся с проблемами в личной жизни, а также в сфере бизнеса и здоровья. Поправить положение он решил с помощью магии.

Парень на сайте объявлений нашел предложение от некой гадалки и связался с ней по телефону. Женщина обещала решить все проблемы.

Для начала обряда "ведунья" попросила перевести деньги, которые она затем обещала сразу вернуть. Барнаулец отправил ей 366 тысяч рублей со своей карты, но мошенница в ответ стала убеждать, что для его проблемы этого недостаточно и нужно перечислить еще.

Молодой человек раскусил обман и потребовал деньги назад, но злоумышленница перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 25-летняя жительница села Павловск Алтайского края отдала мошеннице-тарологу 20 тысяч рублей за приворот.