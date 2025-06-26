Журналистка активно общается с подписчиками в своих соцсетях и благодарит их за поддержку

26 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: сообщество Натальи Подольской "Вконтакте" / кадр из шоу "Ваша Наташа"

Российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян лежит в коме уже шестой месяц. Врачи по-прежнему оценивают его состояние как стабильно тяжелое, однако, фиксируют незначительные реакции на свет и звук. Так, режиссер шевелит пальцами и моргает. Но конкретных прогнозов медики не строят: стабильных улучшений пока нет.

При этом его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что пробуждение Кеосаяна зависит не от медицины, врачи могут обеспечить только уход за ним. Сейчас журналистка активно общается с подписчиками своего Telegram-канала, которые поддерживают ее и задают вопросы. Отвечая на один из них, она рассказала, как чувствуют себя дети на фоне комы отца.

"Маргарита, говорят, что детская молитва очень мощная и сильная, может детей старших научить молиться за папу?" — спросил один из пользователей.

Симоньян заверила, что наследники помогают папе всеми силами:

"Конечно, они молятся за папу каждый день. И старшие, и младшие. Они и до всего этого молились за папино здоровье, зная, что у папы больное сердце. У нас детки молятся с тех пор, как начинают говорить", — ответила она.

Журналистку также поддержала одна из подписчиц, написав, что ей не стоит корить себя за наполненные болью публикации. С ее слов, все прекрасно понимают, через что она сейчас проходит. В ответ Симоньян заявила, что также убеждает себя в этом и даже стыдится своего уныния.

Ранее главред RT посвятила Тиграну Кеосаяну трогательный пост с воспоминаниями об их семейной жизни. Она рассказала, как муж играл на рояле, засыпал с кошкой Кьярой, делал комплименты и дарил цветы в дни рождения детей.

"В дни рождения наших детей он тихо ждал, пока я проснусь, и как только я открывала глаза, дарил мне огромный букет. Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза", – написала Симоньян.

Она попросила всех неравнодушных продолжать молиться за здоровье ее мужа и поблагодарила тех, кто не переставал этого делать.

9 января 2025 года стало известно о том, что Тигран Кеосаян пережил впал в кому. Режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее он перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы стали причиной и нынешней госпитализации: они привели телеведущего к клинической смерти и последующей коме.