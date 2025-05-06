Несмотря на фиксируемые улучшения, о выходе режиссера из комы говорить еще рано

06 мая 2025, 15:10, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Состояние российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, который уже пятый месяц находится в коме, остается стабильно тяжелым. Несмотря на улучшения, о которых его супруга Маргарита Симоньян говорила в интервью Борису Корчевникову, врачи не спешат строить точные прогнозы относительно здоровья телеведущего. Кроме того, на этом фоне в семье Кеосаяна возникли проблемы, сообщает издание "Интересная Россия".

Медицинские источники заявили, что реакция Тиграна Кеосаяна на внешние раздражители может послужить осторожным поводом для оптимизма. Однако их прогнозы все же остаются сдержанными.

С начала 2025 года в профессиональных кругах обсуждалась возможность трансплантации сердца режиссеру. Но эксперты отмечают, что в России такие операции проводятся крайне редко. Так, в 2024 году было выполнено всего около 50 трансплантаций. Кроме этого, поиск подходящего донора осложняется строгим соответствием медицинских параметров, а ослабленное состояние пациента делает процедуру высокорискованной. На текущий момент решение о трансплантации не принято: врачи сосредоточены на стабилизации состояния Кеосаяна.

Ранее в СМИ появилась информация об отключении режиссера от аппарата ИВЛ. Однако она оказалась недостоверной: близкие к ситуации источники отметили, что подобные сведения остаются на уровне слухов и спекуляций.

Ранее Маргарита Симоньян в беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" рассказала, что из-за состояния здоровья мужа их дочери и сын переживают большой стресс. Журналистка призналась, что на протяжении месяца почти всегда находилась в больнице с Кеосаяном, что стало источником новых проблем.

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – сообщила Симоньян.

Как сообщает издание topnews.ru, дети пары – 11-летняя Марьяна, 10-летний Баграт и 5-летняя Маро – не посещают отца в больнице. По мнению журналистки, лучше ее супругу от этого не станет.

"Более того, если он слышит и понимает, я думаю, он бы даже меня отругал за это, если бы я детей притащила в больницу. Он нормальный человек и беспокоится за их психику, которая сейчас в таком нестабильном состоянии", – сказала Симоньян в интервью на канале "Ваша Наташа".

Симоньян отметила, что навещает мужа ежедневно, однако считает важным оградить детей от возможной психологической травмы.

О том, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. Его госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее режиссер перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. К клинической смерти и последующей коме его привели проблемы с сердцем.