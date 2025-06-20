Врачи наблюдают у режиссера положительную динамику, однако его пробуждение зависит не от медицины

20 июня 2025, 19:50, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Эмпатия Манучи"

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме почти полгода. Его состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым. При этом медики отмечают, что у режиссера появились слабые реакции на свет и звук, однако не торопятся строить конкретные прогнозы на восстановление. Вместе с этим супруга телеведущего, главный редактор RT Маргарита Симоньян, призывает молиться за его здоровье.

Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна и есть ли у него шансы на спасение – в материале amic.ru.

Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна по данным на 20 июня 2025 года?

Официальных заявлений врачей об изменениях в состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна пока нет. Согласно последней информации, он продолжает находиться в коме: его состояние оценивают как крайне тяжелое. Жизнь режиссера поддерживают при помощи аппаратов.

Что Маргарита Симоньян говорит о состоянии Тиграна Кеосаяна?

Супруга режиссера в своем Telegram-канале сообщила, что его пробуждение не зависит от медицины.

"Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа", – ответила журналистка одному из пользователей, уточнившему, чем можно помочь Кеосаяну.

Также она попросила молиться за своего мужа и поблагодарила всех, кто делает это.

Ранее в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" главред RT рассказала Борису Корчевникову, что до 30 января режиссер абсолютно ни на что не реагировал. Однако сейчас он "отвечает" на голос жены:

"Он не говорит, но он отвечает. Ему говорю: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой". Он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", – уточнила Симоньян.

Какие прогнозы на выздоровление Кеосаяна строят врачи?

Пока медики воздерживаются от конкретных прогнозов, ссылаясь на нестабильное состояние режиссера. Они продолжают наблюдать за Кеосаяном, используя все доступные методы для стабилизации его здоровья.

При этом первые признаки реакции, о которых ранее говорили врачи, дают надежду на восстановление. Так, знакомые с ситуацией медики рассказали, что у Тиграна Кеосаяна наблюдаются слабые реакции на свет и звук – редкие непроизвольные движения пальцев, единичные моргания в ответ на внешние звуки, а также незначительные изменения на электроэнцефалограмме.

Однако специалисты призывают не торопиться с выводами: риски, связанные с последствиями клинической смерти и возможными изменениями в мозге из-за кислородной недостаточности, остаются крайне высокими.

Из-за чего Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому?

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.