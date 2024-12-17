"Морозко" и спящая Царевна. Какие новогодние спектакли пройдут для детей в Барнауле

Все о главных премьерах, которые можно будет посмотреть во время длинных праздников

17 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Постановка "Остров сокровищ" в театре "Сказка" / Фото: сайт театра

В конце каждого года театры Алтайского края готовят интересные праздничные спектакли, которые посещают дети со всего региона. Впрочем, эти яркие и очень жизнеутверждающие постановки также будут интересны и взрослым зрителям. Рассказываем, какие спектакли покажут барнаульские театры на этот Новый год.

Театр драмы. "Морозко"

Известный сюжет о трудолюбивой падчерице, которую злая мачеха приказала отвезти в лес и оставить там, станет яркой новогодней историей для всех возрастов, с обилием спецэффектов и превращений. В ней добро обязательно победит, а после просмотра всей семьей будет о чем поговорить с детьми. Спектакль по русской народной сказке "Морозко" поставит главный режиссер театра Артем Терехин.

Первые показы спектакля состоятся уже 21 декабря. Именно на эту постановку в рамках губернаторской елки будут приезжать дети со всего Алтайского края. Спектакль будет идти практически в режиме нон-стоп, в том числе и во время январских каникул. Посетить его можно будет, в том числе, по "Пушкинской карте".

Молодежный театр Алтая. "Сказка о спящей Царевне"

Очередной перенос на сцену бессменного произведения Александра Сергеевича Пушкина. В театре рассказывают, что это будет история о чудесной девочке, пришедшей в мир в рождественскую ночь, и злой мачехе, о прекрасном Королевиче Елисее, наделенном даром возвращать людей из царства тьмы и говорящем с Солнцем, Ветром и Месяцем. О волшебном зеркале, отражающем мир и души людей, их свет и тьму. История победы любви и добра над завистью и злобой. Режиссером выступил Илья Губин.

Первые показы прошли уже 14 декабря. Постановку можно будет посетить и во время зимних праздников.

Алтайский государственный музыкальный театр. "Мэри Поппинс, до свидания!"

Главная премьера музыкального театра. По сюжету, в предместье большого города жизнь течет размеренно и однообразно. Кажется, что время остановилось и всех окутали проблемы. Семейство Бэнкс, например, в затруднительном положении: от них ушла няня, и двое детей – Джейн и Майкл – остались без присмотра.

Постановку Татьяны Столбовской уже показали зрителям, и первые отзывы очень положительные. Посмотреть спектакль уже сейчас можно в театре, а также и другие детские сказочные постановки прошлых лет.

Театр кукол "Сказка"

В этом году губернаторские елки будут проходить с 18 по 26 декабря. Ребятам покажут премьерный спектакль "Остров сокровищ" по книге Роберта Льюиса Стивенсона.

Перед каждым спектаклем их ждет традиционная интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки. Всего пройдет 21 показ. По краевой программе театр посетят учащиеся СОШ № 63, 6, 76, 55, 48, 24, лицеев № 86, 122 и гимназий № 27 и 22.

Театр кукол третий год подряд принимает участие в краевом проекте "Губернаторская елка". Он прошел все необходимые проверки и теперь готов к приему школьников.