Мошенница прикинулась юристом, гадалкой и буддистским монахом для обмана девушки
Изначально женщина представлялась психологом и экспертом в картах Таро
06 февраля 2026, 14:05, ИА Амител
В Екатеринбурге по обвинению в крупном мошенничестве арестовали 30-летнюю женщину, выдававшую себя за гадалку и психолога. Она убеждала своих клиенток в скорой гибели и вымогала крупные суммы денег, сообщает Baza.
По информации правоохранительных органов, женщина вводила в заблуждение клиенток, нуждающихся в помощи. Она направляла их к своему "знакомому" - тибетскому монаху, с которым общение было возможно только онлайн.
Этот "монах", как выяснилось позже, тоже был частью схемы. Он убедил очередную клиентку в необходимости дорогостоящих ритуалов и "денежных курсов", иначе ей и ее отцу грозила смертельная болезнь.
«Напуганная девушка брала кредиты для оплаты "лечения". Когда она попыталась отказаться от услуг, "гадалка" предложила обратиться к онлайн-юристу. Он также оказался подставным лицом и убедил не прерывать "сотрудничество"», - говорится в сообщении.
Спасти девушку от аферистки помог ее отец. Семья обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что под видом тибетского монаха и юриста действовала сама "гадалка". В общей сложности она выманила у потерпевшей около 8 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту "мошенничества в особо крупном размере".
20:23:56 06-02-2026
Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад! - классик!