Мошенница прикинулась юристом, гадалкой и буддистским монахом для обмана девушки

Изначально женщина представлялась психологом и экспертом в картах Таро

06 февраля 2026, 14:05, ИА Амител

Шар гадалки / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Екатеринбурге по обвинению в крупном мошенничестве арестовали 30-летнюю женщину, выдававшую себя за гадалку и психолога. Она убеждала своих клиенток в скорой гибели и вымогала крупные суммы денег, сообщает Baza.

По информации правоохранительных органов, женщина вводила в заблуждение клиенток, нуждающихся в помощи. Она направляла их к своему "знакомому" - тибетскому монаху, с которым общение было возможно только онлайн.

Этот "монах", как выяснилось позже, тоже был частью схемы. Он убедил очередную клиентку в необходимости дорогостоящих ритуалов и "денежных курсов", иначе ей и ее отцу грозила смертельная болезнь.

«Напуганная девушка брала кредиты для оплаты "лечения". Когда она попыталась отказаться от услуг, "гадалка" предложила обратиться к онлайн-юристу. Он также оказался подставным лицом и убедил не прерывать "сотрудничество"», - говорится в сообщении.

Спасти девушку от аферистки помог ее отец. Семья обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что под видом тибетского монаха и юриста действовала сама "гадалка". В общей сложности она выманила у потерпевшей около 8 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту "мошенничества в особо крупном размере".