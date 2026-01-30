В России работает новая схема обмана — злоумышленники просят деньги на лечение несуществующих детей

30 января 2026, 11:57, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России появилась новая схема мошенничества на платформах онлайн‑знакомств. Как выяснили журналисты РИА Новости, злоумышленники, действуя от лица женщин, выманивают у мужчин деньги под предлогом лечения больного ребенка, а затем крадут сбережения со счетов, используя коды из СМС.

Механизм обмана выстроен поэтапно. Сначала преступники создают фальшивые анкеты женщин и ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств. После первичного общения в рамках платформы они переводят диалог в мессенджеры, чтобы снизить бдительность собеседника и создать ощущение доверительного личного общения.

На следующем этапе "онлайн‑спутница" рассказывает душещипательную историю: у нее тяжело болен ребенок, а средств на лечение катастрофически не хватает. Многие мужчины, сочувствуя, переводят деньги — после этого мошенники обычно прекращают общение.

Однако схема не заканчивается на первом обмане. Через некоторое время злоумышленники вновь выходят на связь с жертвой, заявляя, что нашли способ вернуть средства. Для "подтверждения перевода" они просят продиктовать код из СМС.

Мошенники получают доступ к банковскому счету жертвы — деньги не возвращаются, а, напротив, списываются со счетов потерпевших. После этого преступники окончательно прекращают общение, оставляя людей не только без переведенных ранее сумм, но и без остальных сбережений.

Эксперты призывают пользователей сервисов онлайн‑знакомств быть бдительными. Не нужно переводить деньги незнакомым людям, сообщать коды из СМС, а вот проверять достоверность экстренных просьб о помощи стоит.

