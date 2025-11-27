Мошенники используют нейросети для подделки голосов детей перед Днем матери

Также участились случаи создания фальшивых интернет-магазинов с "праздничными" предложениями

27 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В преддверии Дня матери, который отмечается 30 ноября, мошенники начали применять новые технологические схемы обмана, сообщил изданию РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Преступники используют нейросети для подделки голосов детей: аферисты с помощью искусственного интеллекта воспроизводят голоса дочерей и сыновей, звонят женщинам и просят срочно перевести деньги на якобы покупку подарка, играя на эмоциональной привязанности матерей.

Параллельно сохраняются традиционные "праздничные" методы мошенничества, включая создание фальшивых интернет-магазинов с поддельными акциями, предложение мнимых "выгодных" предложений и организацию мошеннических сервисов доставки подарков.

Как отмечает депутат, люди, ищущие подарки в интернете или планирующие отправить посылку матерям, становятся особенно уязвимы для таких схем. Мошенники убеждают покупателей заранее оплатить подарок с обещанием быстрой доставки к празднику, но после получения денег перестают выходить на связь.

