Мошенники начали обманывать россиян с помощью "забытой" карты в банкомате

Подобные схемы основаны на социальном давлении, ложном авторитете и создании ощущения срочности

31 июля 2026, 11:44, ИА Амител

Банкомат / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Мошенники все чаще используют оставленные в общественных местах банковские карты в качестве приманки, рассчитывая на желание прохожих помочь владельцу. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

По словам эксперта, злоумышленники используют три основные схемы обмана. В первом случае якобы сотрудник банка просит нашедшего карту человека проверить ее баланс для идентификации владельца, получая таким образом данные карты. Во втором — звонок по указанному на карте номеру приводит к подставному оператору, который убеждает назвать код из СМС или перейти на фишинговый сайт. В третьем сценарии лжевладелец карты просит зайти в онлайн-банк или внести залог якобы для подтверждения непричастности к произошедшему.

По словам Кутьина, подобные схемы основаны на социальном давлении, ложном авторитете и создании ощущения срочности. Чаще всего их жертвами становятся отзывчивые люди, не имеющие опыта общения с мошенниками или плохо разбирающиеся в финансовых вопросах.

«Главная защита — сохранять спокойствие и не прикасаться к чужой карте, а сообщить о находке охране или сотрудникам места», — подчеркнул эксперт.

Он также рекомендовал не звонить по номерам, указанным на найденной карте, а использовать только официальные контакты банка. Кроме того, нельзя сообщать посторонним коды из СМС, CVV-код и пароли, а найденную карту лучше передать в отделение банка или полицию. По словам Кутьина, настоящий сотрудник банка никогда не попросит назвать код из СМС, и именно это является одним из главных признаков мошенничества.