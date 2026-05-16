Мошенники под видом регистрации на ЕГЭ воруют аккаунты на "Госуслугах"

Аферисты звонят выпускникам от имени школ, просят перейти по ссылке или сообщить код из СМС, а затем получают доступ к "Госуслугам" и банковским приложениям

16 мая 2026, 08:35, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники активизировались в преддверии экзаменационного периода. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, злоумышленники звонят выпускникам и рассылают им сообщения от имени сотрудников школ, ведомств и экзаменационных комиссий, пишет РИА Новости.

«Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке», — говорится в сообщении.

Это позволяет аферистам получить несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и даже банковским приложениям.

В ведомстве подчеркнули: Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.