Мошенники под видом регистрации на ЕГЭ воруют аккаунты на "Госуслугах"
Аферисты звонят выпускникам от имени школ, просят перейти по ссылке или сообщить код из СМС, а затем получают доступ к "Госуслугам" и банковским приложениям
16 мая 2026, 08:35, ИА Амител
Мошенники активизировались в преддверии экзаменационного периода. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, злоумышленники звонят выпускникам и рассылают им сообщения от имени сотрудников школ, ведомств и экзаменационных комиссий, пишет РИА Новости.
«Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке», — говорится в сообщении.
Это позволяет аферистам получить несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу "Госуслуги" и даже банковским приложениям.
В ведомстве подчеркнули: Минпросвещения России никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону.
«При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, затем сообщить о случае в правоохранительные органы», — рекомендовали в пресс-службе.
08:49:20 16-05-2026
У нас мошенники подвидом Минздрава рапортуют о доступности медицины , а доступа как не было так и нет талонов !!! Не могу даже профосмотр пройти в хваленой 14 поликлинике - не работает ваша система!