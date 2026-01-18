Мошенники выманили у пенсионера из Новоалтайска миллион рублей на домофон

Злоумышленники разыграли целый спектакль с участием "сотрудников" разных организаций

В дежурную часть отдела МВД России по городу Новоалтайску обратился местный житель 1954 года рождения. Мужчина стал жертвой сложной мошеннической схемы, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Все началось со звонка от лица, представившегося сотрудником службы по обслуживанию домофонов. Собеседник предложил заменить старое оборудование и убедил пенсионера продиктовать цифры из СМС – якобы для настройки индивидуального кода квартиры под новые магнитные ключи.

Затем на связь вышла "сотрудница МФЦ". Она сообщила, что на портале "Госуслуги" на имя мужчины оформлена доверенность на гражданина одной из недружественных стран. По ее словам, от его имени уже пытались перевести миллион рублей, но операцию заблокировали.

Следующий этап – звонок от "сотрудника ФСБ". Под предлогом предотвращения хищения мужчина по его указанию снял со счета 924 тысячи рублей и передал их курьеру – якобы для инкассации и отправки в Москву. В качестве подтверждения операции курьер вручил пенсионеру два документа.

«Позже "сотрудник ФСБ" вновь связался с потерпевшим и велел явиться в одно из банковских отделений Барнаула, чтобы обналичить оставшиеся сбережения. Злоумышленники даже заказали ему такси. Однако в пути мужчине позвонили родственники и объяснили, что он стал жертвой мошенников. Только после этого пенсионер обратился в полицию», – говорится в публикации.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и покушения на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.

Правоохранители напоминают: будьте бдительны при общении с незнакомцами, не сообщайте реквизиты банковских карт, не переводите деньги по указанию посторонних и не регистрируйтесь на сомнительных сайтах, запрашивающих личные данные.

