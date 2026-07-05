Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Горно-Алтайске

Молодого мотоциклиста доставили в республиканскую больницу с ушибами

05 июля 2026, 07:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске утром 2 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта, сообщили в МВД Республики Алтай.

По предварительным данным, около 09:40 в районе дома № 113/4 по проспекту Коммунистическому 36-летняя женщина за рулем автомобиля "Тойота Корона Премио" двигалась по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступила мотоциклу Racer.

Мотоциклом управлял 23-летний житель республики, который ехал по главной дороге и пользовался преимуществом в движении. В результате произошло столкновение.

Молодого человека доставили в республиканскую больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи госпитализация ему не потребовалась.

По факту происшествия в отношении водителя иномарки вынесено постановление по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ ("Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков").