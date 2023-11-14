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"Мой мармеладный" Кати Лель взорвал западный TikTok

Блогеры снимают под эту песню видео в шубах и ушанках

14 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео / "Мой мармеладный"
Кадр из видео / "Мой мармеладный"

Песня "Мой мармеладный" Кати Лель обрела новую популярность благодаря западному TikTok. Трек 2004 года вернулся в тренды благодаря танцам блогеров.

Иностранные инфлюенсеры надевают шапки ушанки, шубы и вытанцовывают под "муа-муа" и "джага-джага". 

Катя Лель, комментируя неожиданный успех песни, заявила о том, что это победа России.

"Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают", – сказала Лель в интервью "Газете. ру".

Сама певица заверила, что с радостью присоединится к тренду, вновь популяризировавшему ее песню.

Шоу-бизнес музыка

Комментарии 6

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Гость

08:16:21 14-11-2023

- Но это же дерьмо! - Зато как приготовлено!

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Гость

08:20:52 14-11-2023

Тик-Ток китайский. Китай на западе что-ли?

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Из деревни

08:23:16 14-11-2023

Вот радость - то пришла откуда не ждали 🤣

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Гость

09:10:53 14-11-2023

"величайшая певица". бузова её аналог,но стаду (пост-масковый лай) нравится. Уровень,однако.

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Светлана

13:08:39 14-11-2023

Позорная песня(((((((((((((((

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Гость

16:03:44 14-11-2023

Светлана (13:08:39 14-11-2023) Позорная песня(((((((((((((((... Общество напудренных благородных девиц?

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