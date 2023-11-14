"Мой мармеладный" Кати Лель взорвал западный TikTok
Блогеры снимают под эту песню видео в шубах и ушанках
14 ноября 2023, 08:01, ИА Амител
Кадр из видео / "Мой мармеладный"
Песня "Мой мармеладный" Кати Лель обрела новую популярность благодаря западному TikTok. Трек 2004 года вернулся в тренды благодаря танцам блогеров.
Иностранные инфлюенсеры надевают шапки ушанки, шубы и вытанцовывают под "муа-муа" и "джага-джага".
Катя Лель, комментируя неожиданный успех песни, заявила о том, что это победа России.
"Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают", – сказала Лель в интервью "Газете. ру".
Сама певица заверила, что с радостью присоединится к тренду, вновь популяризировавшему ее песню.
08:16:21 14-11-2023
- Но это же дерьмо! - Зато как приготовлено!
08:20:52 14-11-2023
Тик-Ток китайский. Китай на западе что-ли?
08:23:16 14-11-2023
Вот радость - то пришла откуда не ждали 🤣
09:10:53 14-11-2023
"величайшая певица". бузова её аналог,но стаду (пост-масковый лай) нравится. Уровень,однако.
13:08:39 14-11-2023
Позорная песня(((((((((((((((
16:03:44 14-11-2023
Светлана (13:08:39 14-11-2023) Позорная песня(((((((((((((((... Общество напудренных благородных девиц?