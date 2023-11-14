"Мой мармеладный" Кати Лель взорвал западный TikTok

Блогеры снимают под эту песню видео в шубах и ушанках

14 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Кадр из видео / "Мой мармеладный"

Песня "Мой мармеладный" Кати Лель обрела новую популярность благодаря западному TikTok. Трек 2004 года вернулся в тренды благодаря танцам блогеров.

Иностранные инфлюенсеры надевают шапки ушанки, шубы и вытанцовывают под "муа-муа" и "джага-джага".

Катя Лель, комментируя неожиданный успех песни, заявила о том, что это победа России.

"Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают", – сказала Лель в интервью "Газете. ру".

Сама певица заверила, что с радостью присоединится к тренду, вновь популяризировавшему ее песню.