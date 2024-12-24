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Можно ли строить горки во дворах и грозит ли за это штраф?

Из-за отсутствия снежных горок во дворах дети идут кататься на опасные склоны

24 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Снежная горка / Фото: Kostiantyn Li/unsplash.com
Снежная горка / Фото: Kostiantyn Li/unsplash.com

Одна из любимых зимних забав – катание со снежных горок. Но в последние несколько лет их практически перестали строить как на площадях, так и во дворах домов, из-за неправильного толкования нормативов. Amic.ru разъясняет: горки строить можно. Какие правила при этом нужно соблюдать – в нашем материале.

Можно ли построить горку во дворе дома?

Если вы проживаете в частном доме, можете строить снежную горку для своих детей – любой высоты и ширины, никакого запрета на это нет.

Можно строить снежные горки и во дворах многоквартирных домов – как при участии управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, так и жителей этих самых многоэтажек. Такое разъяснение в прошлом году специально для amic.ru давали специалисты администрации Барнаула.

В инспекции Гостехнадзора по Алтайскому краю amic.ru также подчеркнули: снежные горки во дворах жилых домов никакими нормативными документами не регламентированы. Зарегистрировать такие конструкции невозможно, поэтому контролю и надзору со стороны ведомства они не подлежат. Следовательно, и штрафовать за их строительство никого не будут.

"Самодельные снежные горки не относятся ни к аттракционам, ни к детскому игровому оборудованию", – говорит начальник отдела по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора Алтайского края Алексей Лучкин.

Нужно ли согласовывать строительство снежной горки с ТСЖ?

Да. Перед тем как начинать возводить снежную горку во дворе многоэтажного дома, необходимо заручиться согласием других жильцов и уведомить об этом ТСЖ. К тому же все-таки нужно, чтобы горка соответствовала определенным требованиям безопасности – это позволит минимизировать риск травм.

Среди требований: выкат с горки не должен вести на проезжую часть, на лед водоема, в столб, забор или любой другой объект, о который можно получить травмы при спуске. На самой горке желательно установить перила или оградительные бортики. Также важно, чтобы на горке в течение всего периода эксплуатации не было перепадов и выбоин, на которых дети могут травмироваться.

А еще важно, чтобы дети соблюдали правила катания. Нельзя начинать движение вниз, если на скате есть другой человек, нельзя кататься с горки на ногах и взбираться на нее в обход лестницы, нельзя толкаться на вершине и ступенях. Маленькие дети обязательно должны кататься только под контролем взрослых.

Если горки строить можно, почему их тогда засыпают?

В Барнауле засыпают опасные несанкционированные горки, выкат с которых, в частности, выходит на проезжую часть. Одну из таких уничтожили несколько дней назад вблизи дома № 224 на ул. Анатолия, информировало ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В отделениях пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула призывают жителей незамедлительно реагировать на такие факты, чтобы избежать несчастных случаев и жертв. Если вы видите, что дети катаются с гаражей или любых склонов, откуда могут попасть под колеса автомобиля или врезаться в дерево или столб, необходимо позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции города по номеру телефона: 391-090.

Если горки строить можно, почему УК и ТСЖ утверждают, что нельзя?

Возможно, просто потому, что им так удобнее и в чем-то выгоднее, считает юрист Андрей Кузнецов. В первую очередь, потому, что так точно никто не пострадает, не пожалуется и не будет судебных разбирательств от "заботливых" родителей. Он поясняет: если на горке травмируется ребенок, его родители имеют право потребовать компенсацию от УК.

"В нашем дворе уже третью зиму горки не строят, потому что они потенциально травмоопасны. Особенно если не соблюдать правила катания. Дети старше 7 лет зачастую гуляют самостоятельно. И не дай Бог, катаясь, кто-то сломает руку или ногу, родители сразу обратятся в суд. Отвечать придется в итоге управляющей компании. Здесь срабатывает поговорка: не делай людям добра, не получишь зла. А в итоге страдают дети, которые идут кататься на опасные склоны и там действительно получают тяжелые травмы", – говорит юрист.

Барнаул дети

Комментарии 15

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Кхм...

07:23:16 24-12-2024

Вобщем, горки строить можно. Но нельзя.

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Гость

07:29:03 24-12-2024

/И не дай Бог, катаясь, кто-то сломает руку или ногу, родители сразу обратятся в суд./ В моём детстве(80-е) считалось, что если ты сломал на горке руку - ты идиот и виноват в этом только сам.

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Гость

08:29:13 24-12-2024

Гость (07:29:03 24-12-2024) /И не дай Бог, катаясь, кто-то сломает руку или ногу, родите... В нашем детстве "яжматерей" считали за блаженных и просто не обращали внимания на них, а сейчас это способ заработка

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Гость

18:17:50 24-12-2024

Гость (08:29:13 24-12-2024) В нашем детстве "яжматерей" считали за блаженных и просто не... а детей таких «яжматерей» в садике, или не дай бог в школе, сразу же нарекали позорнейшим клеймом — маменькин сынок! и всё, до выпуска с тобой оставалась эта кличка!

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Гость

08:19:54 24-12-2024

И не дай Бог, катаясь, кто-то сломает руку или ногу, родители сразу обратятся в суд.

не нужно делать из родителей монстров,в суд пойдут в этом случае единицы.
по факту-полученное на горке увечье зафиксирует СПМ,и драть строителей горок будет прокуратура/мвд и проч,вот этого УК не хотят

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Гость

09:23:56 24-12-2024

Гость (08:19:54 24-12-2024) И не дай Бог, катаясь, кто-то сломает руку или ногу, родител... А УК от этого легче? И правильно делают. Из-за одной идиотки платить штраф?

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Гость

10:04:16 24-12-2024

Гость (08:19:54 24-12-2024) не нужно делать из родителей монстров...
Да, не нужно. Они сами с этим успешно справляются.

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Гость

10:55:32 24-12-2024

Гость (10:04:16 24-12-2024) Да, не нужно. Они сами с этим успешно справляются. ... ваши,очевидно

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Гость

09:04:53 24-12-2024

Есть один французский блогер-путешественник, колесит по миру на машине с женой и тремя детьми (на вид от 8-11 лет), так вот его дети и на мотиках гоняют по пляжам без шлема и топорами/ножами орудуют и еду себе на костре готовить умеют, по валунам в горах носятся босиком и.т.д. Не сидят в гаджетах, на свежем воздухе 24/7 и пылинки с них никто не сдувает, как в стихотворении "Про мимозу" Михалкова. Таких счастливых детей редко сейчас вижу и желаю каждому ребенку родиться у таких взрослых, дающих жить, познавать, развиваться и взрослеть, а не у тех, кто закатывает истерику, если в лужу не дай бог наступишь или в радиусе поражения атомной бомбы горка снежная появиться!

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Кхм...

09:31:16 24-12-2024

Гость (09:04:53 24-12-2024) Есть один французский блогер-путешественник, колесит по миру... Ну, у нас нельзя.

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Гость

10:08:23 24-12-2024

Да особо и не из чего горку делать - снега мало.

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Гость

11:04:59 24-12-2024

Гость (10:08:23 24-12-2024) Да особо и не из чего горку делать - снега мало. ... раньше на солнечном ветре большую деревянную строили
но взрослое пьяное быдло ломало там свои пьяные лица. больше горку там не строят

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Гость

12:10:56 24-12-2024

Так не надо поважать таких яжматерей! Сами же чиновники дурацкими законами обложили все, до чего дотянулись, чем яжематери и успешно пользуются. А страдают нормальные люди и нормальные дети, которым из-за этих яжематерей нигде проходу нет - ни в школе-детском садике, ни во дворе. Каким местом думали, когда эти законы сочиняли-то? И почему бы их теперь не отменить?

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Гость

12:36:45 24-12-2024

а что городские парки уже горки для детишек вообще не делают что ли?
на Сахарова что горок нет??????

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Гость

13:44:58 24-12-2024

Строить можно, но себе дороже.
Это понимают и УК и надзорные органы.
Сейчас столько дЭбилов и яжматерей, которые при каждом случае хвастаются за телефон и бегут в суд за компенсацией.
Из-за нескольких шумоголовых в доме, проще и дешевле запретить для всех нормальных

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