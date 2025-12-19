МТС дарит скидки до 5000 рублей на популярные модели смартфонов Tecno

Предложение действует при подключении тарифа оператора

Молодой человек. Смартфон / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

С 15 декабря 2025 года по 31 января 2026-го МТС предлагает клиентам акцию, в рамках которой покупатели смартфонов Tecno* с абонементом на связь могут получить скидку до пяти тысяч рублей. Предложение действует во всех регионах присутствия оператора.

Какие смартфоны участвуют в акции?

В акции участвуют популярные модели бренда Tecno, включая Camon 40, Camon 40 Pro, Spark 40C, Spark 40, Spark 40 Pro, Pova 7 Neo и Spark Go 2*. Скидка на смартфоны варьируется от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от выбранной модели. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно приобрести смартфон с подключением одного из тарифных планов МТС.

Скидки на смартфоны выглядят следующим образом:

Tecno Camon 40 – 21 990 рублей (скидка 5000 рублей);

Tecno Camon 40 Pro – 24 990 рублей (скидка 5000 рублей);

Tecno Spark 40C 8/128 Гб – 11 990 рублей (скидка 3500 рублей);

Tecno Spark 40C 8/256 Г – 12 990 рублей (скидка 4000 рублей);

Tecno Spark 40 8/256 Гб – 14 990 рублей (скидка 2000 рублей);

Tecno Spark 40 Pro – 17 990 рублей (скидка 3000 рублей);

Tecno Pova 7 Neo – 19 990 рублей (скидка 4000 рублей);

Tecno Spark Go 2 – от 7 990 рублей (скидка 2000 рублей).

В преддверии новогодних праздников смартфоны становятся одними из самых популярных подарков, отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

«Смартфоны – один из самых востребованных сегментов, и мы стремимся, чтобы в наших салонах клиенты могли легко подобрать устройство под свои задачи и привычки», – сказал Алексей Помозов.

И подчеркнул, что для компании важно, чтобы покупка проходила комфортно, а все необходимые решения, от выбора модели до подключения связи, были доступны в одном месте и на выгодных условиях.

Какую долю рынка занимают смартфоны Tecno в России?

Согласно данным МТС, в период с января по ноябрь 2025 года смартфоны Tecno составили 12% от всех продаж в сети компании. Средняя стоимость этих устройств – 10 300 рублей. Бренд популярнее всего в крупных городах, таких как Москва (11%), Санкт-Петербург (9%), Екатеринбург (5%), Самара (4%), Уфа и Новосибирск (по 2%).

